Mercato ambulante solidale I commercianti alluvionati accolti dal mercato in centro

Il mercato del centro storico spalanca le proprie porte agli operatori che arrivano dai territori alluvionati. È quanto sta accadendo in questi giorni in città grazie a uno snellimento delle procedure burocratiche previste. Un iter più semplice, per la concessione degli stalli, che permette appunto di accogliere sotto l’Orologio gli ambulanti provenienti da comuni nei quali il tradizionale appuntamento con le bancarelle è rinviato a data da destinarsi a causa dei danni lasciati dall’alluvione.

"Per venire incontro all’emergenza nata dall’assenza dei mercati ambulanti in città limitrofe duramente colpite dal maltempo – spiega Pierangelo Raffini, assessore al Commercio e Attività produttive –, abbiamo deciso di adottare delle ‘buone pratiche’ che snellissero le normali procedure di domanda presentata al momento e di assegnazione posteggio dopo gli ‘spuntisti’ abituali, al fine di accogliere anche operatori provenienti da città a noi vicine in cui il mercato ambulante non si può ancora svolgere".

Per ogni giornata di mercato (martedì, giovedì e sabato), a fianco dei posteggi fissi assegnati, ci sono un certo numero di posti che risultano liberi e che vengono assegnati la mattina stessa, ‘a spunta’.

"Grazie alla soluzione che abbiamo adottato con la polizia locale, preposta alla verifica e controllo del mercato ambulante, gli operatori ‘extra’ sono stati tutti collocati nei posti disponibili e non è rimasto fuori nessuno – prosegue l’assessore Raffini –. Anche sabato scorso, giorno con il numero massimo di assegnazioni a spunta, ovvero 23, i posti sono stati tutti occupati, con almeno una dozzina di operatori provenienti da città in cui il mercato ambulante è ancora sospeso. In tutto questo ci siamo mossi raccogliendo il tema messo in evidenza dalle associazioni di categoria Anva e Fiva (facenti capo rispettivamente a Confesercenti e a Confcommercio, ndr), in uno spirito di piena collaborazione con loro e con tutto il mondo degli operatori dei mercati ambulanti".

Oggi nuovo appuntamento con il mercato ambulante a Imola e porte aperte, per l’assegnazione ‘a spunta’, agli operatori provenienti da altri comuni vicini dove ancora non si possono svolgere i mercati ambulanti. La solidarietà passa anche da gesti come questo.