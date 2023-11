Mercato degli ambulanti. Novità per i posteggi

Novità in vista per il mercato trisettimanale in centro storico. Il Comune ha aperto infatti un avviso pubblico per le ‘operazioni di miglioria’, vale a dire il trasferimento di un ambulante già titolare di un posteggio in uno spazio libero nelle piazze Matteotti e Gramsci, in via Rivalta e nei pressi del Borghetto. L’obiettivo è evidentemente quello di mettere ordine in un mercato che, vista la crisi del settore, presenta ormai molte aree vuote.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per sabato 2 dicembre, mentre le operazioni di assegnazione di posteggio per miglioria si svolgeranno tra il 12 e il 16 dicembre. A disposizione, ci sono una decina di postazioni per le giornate di martedì e sabato e una quindicina per quella del giovedì. Per ogni giornata di mercato sarà formata una graduatoria composta da tutte le domande regolari. Gli operatori in graduatoria dovranno presentarsi personalmente per la scelta del nuovo posteggio. Se impossibilitati a partecipare, potranno delegare altri con atto scritto ai sensi di legge. Gli operatori che occupano il posteggio in affitto, comodato d’azienda o altro effettueranno la scelta solo se in possesso di delega scritta da parte del proprietario. I proprietari delle aziende date in affitto o comodato che non intendano presentarsi per la scelta del posteggio devono compilare apposita delega.

I posteggi resi liberi per le migliorie attuate sono contestualmente assegnabili ad altri operatori che seguono in graduatoria. Una volta effettuata la scelta del posteggio per miglioria, non è consentito il ripristino dell’assegnazione originaria del posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge.

I trasferimenti per miglioria rientrano nel piano di revisione del mercato trisettimanale del centro storico varato dalla Giunta la scorsa primavera. In base a quel provvedimento, gli stalli riservati ai venditori ambulanti sono scesi da 91 a 88 il martedì e il giovedì e da 95 a 91 il sabato.

Sempre per quanto riguarda il sabato, inoltre, dalla scorsa estate i posteggi numero 1, 3 e 5 di piazza Gramsci non sono più disponibili, mentre al posteggio 13 è stato rimosso il vincolo di destinazione alla sola assegnazione giornaliera a condizione che sia disponibile in occasione di eventi patrocinati dal Comune (altrimenti si sceglie un posteggio alternativo tra quelli liberi). La ratio è quella di fare posto a dehors, parcheggi e transito dei mezzi a fronte, come già accennato all’inizio, di una forte crisi del settore che ha convinto molti operatori a chiudere le rispettive attività.