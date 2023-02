Mercato, multe a chi imbratta la piazza

Barriere di protezione contro lo sversamento di oli e benzina e verbali a chi non rispetterà le nuove direttive. Intende risolvere così il Comune il problema del fondo della piazza XX Settembre ormai da anni imbrattato da macchie di olio e carburante. A denunciare nuovamente la situazione è stato, attraverso un’interpellanza scritta, il consigliere di Prima Castello in quota Fratelli d’Italia Giovanni Bottiglieri, qualche settimana fa, "sollecitato da diversi cittadini che mi hanno interessato alle questione denunciando la situazione sempre peggiore in cui versa la nostra piazza".

Il problema della macchie permanenti sarebbe provocato, aveva spiegato il consigliere Bottiglieri, "dai furgoni degli ambulanti, soprattutto quelli più datati, che rilasciano vistose tracce di olio motore e di altri liquidi visibili ad occhio nudo dopo lo sgombero che avviene alla fine dell’attività di vendita, nel primo pomeriggio".

Le tracce poi, aveva precisato il consigliere, "non vengono rimosse neppure dal ‘passaggio’ delle macchine pulitrici che operano nelle ore post-mercato, e continuano ad aumentare numericamente e come ampiezza della superficie con il trascorrere dei mesi e degli anni".

Da qui la richiesta al Comune di sapere "se e come si intende intervenire per porre un rimedio alla questione".

A Bottiglieri è arrivata nei giorni scorsi la risposta scritta dell’Amministrazione. Poche righe, ma sufficienti a illustrare una strategia precisa di intervento, che nelle intenzioni del Municipio porterà ad ovviare al problema.

"Si provvederà ad imporre ai venditori ambulanti il posizionamento di barriere di protezione sulla pavimentazione stradale, per impedire lo sversamento di liquidi del motore", si legge nella nota.

E se il nuovo regolamento non venisse recepito e seguito, "in caso di accertamento della violazione si procederà alla contestazione di verbale ai sensi del codice della strada per insudiciamento del manto stradale". A stretto giro di posta è arrivato il commento di Bottiglieri: "Siamo contenti che l’Amministrazione comunale abbia recepito il reclamo che ci è arrivato dalla cittadinanza, anche se a nostro avviso il tutto doveva esser fatto da tempo in automatico poiché la piazza già da anni, durante il mercato, versa in queste condizioni".

Claudio Bolognesi