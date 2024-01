Mercato ortofrutticolo. La giunta rilancia:: "Un luogo garantito per i prodotti locali"

Il Comune vuole potenziare il monitoraggio dei prodotti venduti all’interno del mercato ortofrutticolo. Lo annuncia Pierangelo Raffini, assessore all’Agricoltura. "È nostra intenzione dare un incarico a un agronomo specializzato per fare qualche controllo in più da quest’anno", ha spiegato ieri Raffini in commissione consiliare.

Al momento, infatti, gli accertamenti su qualità e provenienza di quanto viene messo in commercio negli spazi all’aperto di viale Rivalta (frequentati da centinaia di imolesi) vengono portati avanti dal personale comunale.

"Ma la disponibilità è limitata", ricorda l’assessore, che ci tiene però a rassicurare i tanti frequentatori dell’area: "Facciamo verifiche a campione sulle produzioni, a meno che non ci sia una segnalazione puntuale. In quel caso, siamo obbligati ad andare a verificare. A parte qualche circostanza, però, la situazione è tranquilla. Non ci sono scorrettezze".

L’obiettivo principale del mercato ortofrutticolo è la "salvaguardia dei prodotti del territorio. Ma – precisa Raffini rispondendo a una domanda di Rebecca Chiarini (gruppo misto) – ci sono percentuali per alcuni prodotti, come per esempio le arance, per i quali viene consentita la commercializzazione da parte di aziende non locali".

A discutere in commissione del futuro del mercato ortofrutticolo si è arrivati alla luce delle modifiche al regolamento dell’area volute dalla Giunta. In estrema sintesi, nel documento passato ieri pomeriggio al vaglio delle forze politiche di maggioranza e opposizione, in vista dell’approvazione di giovedì in Consiglio comunale, si prende atto della ‘nuova’ natura degli spazi in viale Rivalta. Nato principalmente per la vendita all’ingrosso, con il momento delle contrattazioni riservate nella prima parte della mattinata, ormai il mercato è a tutti gli effetti uno spazio per il commercio al dettaglio.

Uno spazio che "piace molto ed è molto frequentato", sottolinea Raffini. "E noi lo alleggeriamo e semplifichiamo", aggiunge l’assessore guardando anche alle concessioni future: "L’idea è di allungare oltre gli attuali tre anni, così come sta avvenendo per i mercati ambulanti con la Bolkestein. Ci sono ancora posti da assegnare: se ci sono nuove aziende che si affacciano sul mercato, magari con giovani che subentrano nell’attività, possono partecipare".

Sono oggi una sessantina, in totale, gli agricoltori che partecipano al mercato al dettaglio. Non sono presenti mai contemporaneamente: si va dagli oltre 40 del sabato (quando gli spazi in viale Rivalta sono operativi dalle 8 alle 11 in questa stagione) a poco più di 20 il martedì e il giovedì (cancelli aperti dalle 8 alle 10.15); il tutto con una presenza di circa mille visitatori in queste ultime due giornate e di quasi 2mila il sabato.