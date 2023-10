Mercato Straordinario. E la cultura dell’uva

Domani doppio appuntamento per trascorrere la giornata nel centro storico. Per tutto il giorno, dalle 8 alle 20, ci sarà il Mercato Straordinario, un’edizione speciale del mercato del lunedì, che si tiene ogni anno nel mese di ottobre, organizzata dall’amministrazione comunale con la collaborazione dell’associazione turistica Pro Loco e il patrocinio di categoria Confesercenti, Confcommercio Ascom, Confartigianato e Cna di Imola. Alla passeggiata si uniscono le bancarelle tradizionali, con anche i negozi aperti per l’intera giornata. Dalle 16.30, nell’antica Sala Biblioteca della Casa della Salute in viale Oriani 1, ci sarà l’evento, moderato da Davide Dalfiume, “L’uva: un grappolo di storico benessere”, organizzato dall’associazione Terra Storia Memoria, nell’ambito della Festa della Storia. Parteciperanno Gabriella Gangi, Nicoletta Saponelli e Lia Collina, per parlare della cultura dell’uva, e del suo utilizzo in cucina.