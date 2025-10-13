Mercatone Germanvox, inaugura l’esposizione: "Un’epopea in vetrina"

Tre tappe per conoscere veramente il Mercatone Germanvox: gli inizi, il viaggio e il futuro. E’ questo il cuore del museo inaugurato questo fine settimana all’interno del punto vendita a Toscanella, visitato fin da subito da centinaia di cittadini e clienti con la sete di scoperta. Erano in numerosissimi già al taglio del nastro di sabato mattina, preceduto dalla musica della Banda di Dozza e dalle parole della famiglia Cenni che, attraverso il lavoro di squadra, gestisce oggi il colosso commerciale avviato nel 1978 dal fondatore Romano. La moglie Giuseppina Bosi, presente dall’inizio e per tutto il viaggio, continua ad affiancare nella gestione la figlia Susanna Cenni, oggi direttrice, e il nipote Federico Beccari, a cui è venuta l’idea dell’esposizione permanente che guarda verso il futuro.

Foto, cataloghi e volantini di quarant’anni fa, elettrodomestici, giradischi, capi d’abbigliamento iconici, bici e perfino l’ammiraglia originale della squadra firmata Mercatone. Sono state numerose anche le donazioni di oggetti da parte di amici e cittadini. Il museo segue un ordine cronologico, circolare, nel tentativo di simulare un vero e proprio viaggio nel tempo e nella storia del design del mobile italiano. Al centro di tutto, è esposto un fedele plastico artigianale del Mercatone in tutte le sue forme: dalla struttura originale, inclusiva di fabbrica, uffici e appartamenti, a quella moderna. Alla cerimonia inaugurale, ha espresso il suo supporto all’iniziativa anche il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi. All’iniziativa non ha voluto mancare nemmeno il primo cittadino imolese, Marco Panieri.

"Che fosse in ufficio, in scantinato o in soffitta – racconta Beccari –, ovunque vedevo oggetti storici e di valore che meritavano di essere valorizzati. E così abbiamo deciso di realizzare l’esposizione".

