Mercatone Germanvox, l’epopea

Un week end di festa per la Mercatone Germanvox di Toscanella di Dozza. Un salto indietro nel tempo per ripercorrere la storia del colosso commerciale, oggi specializzato nella vendita di arredamento, creato dal sogno della famiglia Cenni. Numeri alla mano, si tratta di una delle avventure imprenditoriali più significative del secolo scorso in area circondariale.

Questa mattina alle 10, con la festa che proseguirà fino a domani sera, taglio del nastro per il nuovo spazio espositivo permanente dedicato alla gloriosa storia del marchio. Una carrellata di oggetti e ricordi allestita nella galleria del punto vendita di via I Maggio nel cuore della frazione dozzese. Dagli inizi negli anni ‘60, con l’ascesa legata al successo della produzione in serie di televisori e dispositivi elettronici su licenza Wega e la fondazione della Germanvox Spa da parte del patron Romano Cenni, alla lunga epopea sportiva nel ciclismo internazionale targata Mercatone Uno. Foto, video, maglie, bici, cimeli e modellini per raccontare le tappe di un progetto imprenditoriale noto in tutta Italia. L’iniziativa, voluta da Federico Beccari (figlio della direttrice Susanna Cenni, ndr), ha coinvolto anche alcuni cittadini che hanno donato oggetti vintage. Rinfresco e gadget in omaggio per tutti.