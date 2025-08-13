Mercelli, mezzo secolo di carriera: "Il flauto l’ho scoperto alle medie. La musica diventi un bene di tutti. Questa vita mi ha dato tanto"

Mezzo secolo di carriera da celebrare con il nuovo album ‘Memories’ pubblicato da SZ Sugar e disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. È l’imolese Massimo Mercelli il flautista al mondo che vanta le più importanti dediche e collaborazioni con i maggiori compositori contemporanei. Giganti delle sette note ispirati dal suo talento e dalla sua personalità musicale: da Penderecki, Glass e Nyman a Bacalov passando per Galliano, Morricone, Sollima, Piovani, Carrara e Prokofiev. Ma Mercelli ha calcato anche palchi prestigiosi e dato forma, 25 anni fa, a quell’Emilia Romagna Festival che è un po’ come il cordone ombelicale con la sua terra.

Maestro, con ‘Memories’ ha raccolto una serie di istantanee e di ricordi condivisi con tre grandi come Sollima, Penderecki e Bacalov. "Un omaggio intimo e riconoscente a rapporti umani e creativi che hanno lasciato un segno indelebile nel mio percorso. Tre tappe di un viaggio molto più lungo, cominciato tanto tempo fa, durante il quale la musica si è unita spesso al sentimento puro dell’amicizia. L’intenzione è quella di registrare in futuro anche altri brani che mi sono stati dedicati come il recentissimo filmscapes scritto dal Premio Oscar Rachel Portman".

Tutto è partito da Imola, la sua città. Ci riporta alla genesi della passione? "La mia insegnante di musica alle scuole medie, Enrica Bertazzini (che da autentica pioniera portava gli studenti a vedere l’Opera a Bologna, ndr) mi consegnò un brano da studiare con il flauto dolce. La settimana dopo tornai in classe per l’esecuzione al termine della quale rimase impressionata. Chiamò subito i miei genitori, che all’inizio si adirarono con me conviti di una convocazione punitiva, per suggerire loro di indirizzarmi verso il Conservatorio".

Ma la scelta del flauto? "Ho una malformazione ad un dito e, probabilmente, non avrei potuto suonare altro strumento. Poi i Delirium in tv, con Ivano Fossati che suonava il flauto, hanno fatto il resto".

Mi mette sul podio i tre momenti della sua carriera che la emozionano di più? "Difficile condensare in tre posizioni tante cose belle che mi sono capitate. Ricordo con grande gioia quando suonai la prima mondiale di Facades insieme a Philip Glass al pianoforte. Ma anche il debutto del concerto di Penderecki, con lui che dirige se stesso e io solista, e le note del mio flauto per la prima volta alla Scala di Milano con il Concerto n.2 di Nyman scritto per i miei 60 anni".

Un sogno nel cassetto? "Sono molto contento di quanto la vita mi ha riservato. Ero destinato alle docenze in una scuola media e poi, invece, è partito tutto un altro film. Vorrei che la musica fosse un bene quotidiano di tutti, apprezzata soprattutto dai più giovani, per arginare questa degenerazione del gusto musicale che stiamo subendo da un po’".

Un aneddoto della sua amicizia con Ennio Morricone? "Un giorno gli chiesi un pezzo di musica assoluta, attingendo dal suo lato artistico più contemporaneo, per i 60 anni dell’Associazione Europea dei Festival. Dopo qualche mese Morricone mi chiamò a casa sua, c’era Giuseppe Tornatore seduto sul divano, e pareva quasi imbarazzato. Si scusò con me perché, a suo dire, il componimento realizzato era troppo cinematografico e poco sperimentale. Io ero euforico ma non lo diedi a vedere, lo rassicurai e ringraziai. Tornatore, che assistette a tutta la scena trattenendo a stento le risate, mi accompagnò alla porta dicendomi ‘Mercelli, oggi lei ha fatto un bel bingo’. Fu, manco a dirlo, un successo".

L’Emilia Romagna Festival come atto d’amore per la sua terra. "Un mio sogno realizzato che, per fortuna, cresce in continuazione. Un festival che è riuscito ad attivarsi per una ridefinizione del concetto di classico più democratico e vestibile tutti i giorni. Un appuntamento che ha aiutato tanti giovani talenti in fase di decollo e dà un servizio culturale al territorio. Mi auguro che, quando deciderò di ritirarmi dalle scene, ci sia qualcuno disposto a prenderlo per mano con dedizione".