Merenda nell’oliveta. Prenotazioni al via

Sono aperte le prenotazioni per la merenda nell’oliveta organizzata sabato dall’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme in collaborazione con Palazzo di Varignana, nell’ambito degli eventi promossi dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, di cui il Comune fa parte dal 2020. Si potrà vivere un’esperienza davvero unica, immersi nel paesaggio olivicolo, seduti all’ombra degli ulivi secolari testimoni di una civiltà millenaria. Un modo per entrare in contatto con la natura attraverso la magia e la bellezza dei luoghi storici degli olivi e delle olivete. Il ritrovo è alle 16 all’Uliveto di Villa Amagioia di Palazzo di Varignana, in via Ca’ Masino 611/a. La conclusione è prevista alle 18,30. All’ombra degli ulivi, le degustazioni di olio evo di qualità prodotto da Palazzo di Varignana saranno allietate da musica dal vivo con il flauto traverso di Alice Bassi e la chitarra di Riccardo Naldi.