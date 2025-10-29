Messa in sicurezza del Santerno: "Un dialogo con la popolazione"

Ancora critiche dall’opposizione sul doppio progetto di messa in sicurezza del Santerno, quello (di competenza comunale) in corso nel tratto urbano del Lungofiume con i fondi del Pnrr e l’altro che sta progettando la Regione. Per quanto riguarda quest’ultimo, Ezio Roi, consigliere comunale del M5s e presidente dell’associazione civica Up parla di "approccio vecchio, superato e pericoloso" in quanto nei piani della Giunta di Michele del Pascale "non si è mai sentita nominare la tutela dell’ecosistema fluviale e ripariale e nemmeno del paesaggio". Secondo Roi, da momento che "sono ancora previsti tagli a raso della vegetazione spondale, argini, cemento, infrastrutture", tale approccio "è in totale contrasto non solo con la comunità scientifica ma anche con le direttive europee e la normativa nazionale. Ciò che chiediamo – prosegue l’esponente di opposizione – è che dal momento che si rimette pesantemente mano al territorio è fondamentale che al tavolo di pianificazione siedano con pari dignità ingegneri, geologi, naturalisti, ecologi del paesaggio e che venga mantenuta una interlocuzione con la popolazione". In poche parole, secondo Roi "è evidente come lo scopo sia stato quello di mettere in sicurezza l’Autodromo che, come si può ben vedere, si trova con il suo bel muro ad una altezza superiore rispetto al resto degli edifici a fronte".

La stessa critica viene mossa da Emanuele Tigrini (Partito della Rifondazione Comunista): "Autodromo first, direbbero negli Usa. Qui invece ci raccontano che è solo una coincidenza. Poi ci spiegano che gli interventi sono ‘non più rimandabili’. Curioso: li hanno rimandati per trent’anni, ci siamo presi un’alluvione storica, e solo ora scoprono l’urgenza. Intanto il muro dell’autodromo è già pronto, bello lucido, come se fosse l’unica priorità del territorio. Un terzo dei fondi per la sicurezza del territorio finisce lì. Ah no, dicono i furbi: è per il ‘parco fluviale’. Peccato che il debutto del parco sia stato l’abbattimento di centinaia di alberi. È come aprire una biblioteca bruciando i libri".