Messa in sicurezza del Santerno. Acquisiti terreni sul lungofiume

Valvole di non ritorno negli scarichi per ridurre il rischio di allagamento in via Graziadei, nel quartiere Campanella, zona finita sott’acqua lo scorso anno (tra la rabbia dei residenti) a causa della duplice alluvione di maggio e novembre. È il piano al quale sta lavorando il Comune, nell’ambito del più complessivo progetto di messa in sicurezza del tratto urbano del fiume Santerno dal ponte della Tosa a quello della ferrovia.

Il primo atto verso quelli che la Giunta definisce "interventi di mitigazione del rischio idraulico e di sistemazione del parco Lungofiume" è l’acquisizione da parte del Municipio delle aree necessarie per portare avanti i lavori. In questo senso, nella prossima seduta del Consiglio comunale è atteso il via libera all’esborso di 24.700 euro destinati appunto ai proprietari di due terreni coinvolti nell’operazione, per dare forma al progetto.

"L’acquisizione dei suoli è divenuta prioritaria – si legge nella delibera che approderà già lunedì in commissione consiliare – visto il sempre più frequente verificarsi di eventi climatici eccezionali che hanno evidenziato la necessità di intervenire con opere di messa in sicurezza che regolino il sistema di deflusso delle acque di scolo delle vicine zone residenziali".

All’acquisizione delle due aree dei privati si è arrivati dopo che, sempre in vista dell’avvio del piano di messa in sicurezza, a gennaio erano iniziate le "procedure di rilevazione delle sezioni fluviali e per il rilievo batimetrico", vale a dire le operazioni necessarie a misurare la profondità del fondale, dal ponte della Tosa fino a quello della ferrovia. Nelle scorse settimane, poi, la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo ha stanziato gli 8,5 milioni di euro necessari per portare a termine l’intervento sull’intero tratto urbano del Lungofiume.

Il Comune, dal canto suo, ha anticipato di tasca propria 150mila euro. Come stabilito al termine di un sopralluogo tecnico svolto ormai diversi mesi fa, quei fondi sono serviti a due diverse operazioni. La prima è stata relativa al tamponamento delle rotture del muro dell’Autodromo, realizzato già da tempo, con la sostituzione delle lastre in cemento e il rinforzo dei montanti. La seconda riguardava invece la ricognizione, portata avanti appunto lo scorso mese di gennaio, dell’attuale stato morfologico del tratto urbano del Lungofiume.

Ora che nelle casse del Municipio sono entrati anche gli attesi fondi da Roma, recepiti dalla variazione al bilancio comunale approvata a fine febbraio, il piano per la messa in sicurezza del Santerno, che si spera metta al riparo una volta per tutte il circuito e le abitazioni vicine in caso di piogge abbondanti, può finalmente entrare nel vivo.