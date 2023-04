Messe, ricordi, mostre e canti Tutti gli eventi della Liberazione

Si completa la programmazione circondariale per la Festa della Liberazione del 25 aprile. A Bubano, in piazza Dante Cassani, alle 8.45 messa in suffragio di tutti i Caduti poi alle 10 benedizione e deposizione della corona al monumento di Dante Cassani. Mezz’ora più tardi via libera alle letture di brani e testi interpretati dalla Compagnia Teatro Stabile con l’intervento del sindaco Nicola Tassinari. In piazza Borgo General Vitali di Mordano, dalle 11.30 tributi floreali al monumento ai Caduti e a quello dei Carabinieri. A Dozza ritrovo in piazza Carducci alle 10.30 per l’alzabandiera e per l’omaggio al monumento degli Alpini. Risalita verso il portico del municipio per la benedizione della lapide ai Caduti e per l’avvio della celebrazione ufficiale in piazza Zotti con l’intervento del sindaco Luca Albertazzi e l’esibizione del Gruppo Bandistico Dozzese. Non è da meno Castel Guelfo. Si comincerà alle 10 in piazza XX Settembre con la messa. A seguire, contributi del sindaco Claudio Franceschi e del massimo rappresentante del consiglio comunale dei ragazzi Gennaro Russo. Riflettori puntati sul coro del progetto Community Music, esibizione a cura di Studio del Movimento Danza, letture degli alunni della scuola Papa Giovanni Paolo II con corteo fino ai monumenti ai Caduti. Identico rituale in via Marconi e in direzione della rotonda a Bettola. Fino al 30 aprile, inoltre, proseguirà il percorso di visita mattutino all’esposizione ‘Io dico no’ (prenotazioni per appuntamenti guidati in biblioteca allo 0542 53460, ndr) che ripercorre le amare vicissitudini degli internati militari italiani. A Medicina, infine, il 25 aprile partirà da piazza Garibaldi alle 9.45 con la banda municipale. Raduno e sfilata al sacrario dei Caduti poi cerimonia ufficiale sotto la loggia del Comune insieme al sindaco Matteo Montanari e a Mauro Maggiorani dell’Anpi.

Tante le iniziative anche in vallata. Il 25 aprile a Castel del Rio ritrovo alle 10.45 a Palazzo Alidosi per poi sfilare verso il monumento ai Caduti della Folgore, Nembo e San Marco, con deposizione delle corone e canti. Stesso protocollo, qualche minuto dopo, al cospetto del monumento alla Resistenza insieme ad Enrico Alpi, presidente dell’Anpi alidosiana, e al sindaco Alberto Baldazzi. Presenti anche il corpo bandistico ‘Sant’Ambrogio’ e i vigili del fuoco volontari della vallata. A Fontanelice si camminerà per la pace. Partenza alle 9.15 da Posseggio con arrivo a Monte Battaglia, con servizio navetta, per deporre fiori e benedire il ricordo dei Caduti della Resistenza. Ritorno in paese per la messa celebrata dal vescovo Giovanni Mosciatti. A Borgo Tossignano spazio al corteo in avvio alle 9 dal municipio, sulle note del corpo bandistico di Sant’Ambrogio, che raggiungerà il monumento ai Caduti in viale Marconi e poi la lapide ai partigiani in via Roma. A seguire deposizione di una corona al Memorial Gruppo di Combattimento Folgore (con gli alunni delle quinte della primaria, canti e letture degli elaborati sviluppati in classe). A Codrignano alle 10.30 corona alle lapidi dei Caduti in parrocchia mentre a Tossignano alle 11 stessa prassi al ceppo di Palazzo Pretoriale con l’esposizione del pannello documentale della distruzione del paese offerto dalla Pro Loco. Alle 11.15 messa nella chiesa arcipretale di Borgo Tossignano celebrata dal parroco don Marco Baroncini. A Casalfiumanese, infine, messa a San Gregorio Magno e deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti con l’intervento della sindaca Beatrice Poli. Poi via libera ai giuramenti di fedeltà alla Repubblica dei neo cittadini italiani residenti in paese e lettura dal titolo ‘Ultimo discorso di Giacomo Matteotti al Parlamento’ curata dalla Compagnia Instabile. Altre cerimonie nel pomeriggio a Sassoleone e San Martino in Pedriolo.