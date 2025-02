Metalmeccanici, altre 8 ore di sciopero

Fim, Fiom e Uilm proseguono la mobilitazione al fine di spingere la riapertura della trattativa con Federmeccanica. Saranno le Rsu, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori metalmeccanici, ad articolare le otto ore di sciopero già proclamate da domani al 23 febbraio dalle tre sigle sindacali.

"Federmeccanica e Assistal fino ad oggi non hanno rispettato lavoratori e sindacati presentando un’inedita e inaccettabile contropiattaforma", protestano Marco Valentini (Fiom Cgil Imola), Antonino Liuzza (Fim Cisl Area metropolitana) e Giuseppe Rago (Uilm Uil Imola). "In questo contesto economico, sociale e geopolitico chi blocca la trattativa si assume la responsabilità di aggravare la situazione dei lavoratori dell’industria – proseguono i tre sindacalisti –. Attraverso la mobilitazione si richiede la ripresa del confronto sulla piattaforma presentata dalle lavoratrici e dai lavoratori metalmeccanici che deve assicurare una rapida conclusione della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro".

Le prime otto ore di gennaio sul territorio di Imola hanno visto impegnati Fim, Fiom e Uilm su due presidi territoriali, a Imola e a Castel San Pietro. "Questa seconda tornata di sciopero – annunciano Valentini, Liuzza e Rago – vedrà invece impegnati direttamente i lavoratori, le lavoratrici e le Rsu nell’articolazione delle proteste fabbrica per fabbrica, con fermate in sciopero, oltre all’esposizione delle bandiere e striscioni di Fim Fiom e Uilm ai cancelli delle imprese metalmeccaniche interessate dalla vertenza, dove – concludono i rappresentanti delle tre sigle metalmeccaniche presenti sul territorio – non si escludono anche dei presidi".