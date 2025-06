Metalmeccanici, oltre cento imolesi allo sciopero di Bologna

Oltre cento metalmeccanici imolesi hanno partecipato, ieri a Bologna, alle proteste per il mancato rinnovo del contratto nazionale. "Siamo arrivati a 40 ore di sciopero – ricorda Marco Valentini, segretario della Fiom di Imola –. Non ci fermeremo finché Federmeccanica non tornerà al tavolo delle trattative". Secondo quanto riferito dalla Fiom, nel circondario imolese l’adesione ha raggiunto nelle maggiori imprese una media del 65%, con punte del 75%-80% in aziende come Walvoil e Danfoss. Nel frattempo, nei giorni scorsi è stata raggiunta un’ipotesi di accordo tra Fim-Fiom-Uilm e Legacoop produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi e Agci produzione e lavoro per il rinnovo del contratto nazionale delle cooperative metalmeccaniche scaduto nel giugno 2024. In questo caso, grande soddisfazione dei sindacati.