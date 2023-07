Metti una sera d’Estate Mordano si veste a festa

Risate, musica, specialità culinarie, sport e divertimento. Sono tutti al posto giusto gli ingredienti di ‘Una Sera d’Estate’ che sabato, dalle 18, animerà le vie del centro storico di Mordano. L’appuntamento, realizzato dal comitato ‘Mordano Eventi 2021 – Riviviamo il paese’ composto da diversi commercianti della zona attivi ormai da qualche tempo con iniziative simili, si aprirà all’insegna delle sette note con l’animazione di Pietro Cali e Ciccio dj. Ma anche con una serie di delizie per il palato in distribuzione nei vari punti Food&Beer allestiti lungo il percorso. Dall’immancabile piadina con salsiccia e affettati ai primi piatti della tradizione da abbinare a patate fritte, arrosticini, stinco di maiale, paella, frittura di pesce, dolci e chi più ne ha più ne metta. Birra a caduta, cocktail, vini delle cantine del territorio e bibite di ogni genere da affiancare a gelati e frutta da passeggio con gli occhi rapiti dal fascino dei mercatini e dall’apertura straordinaria dei negozi del posto.

E per i più piccoli? Via libera allo spazio mini bike, dedicato ai bambini fino agli 8 anni muniti di bici, con tanto di pump track. Senza dimenticare l’inconfondibile rombo dei motori con il raduno dei mezzi del Vespa Club Imola che faranno il loro ingresso nella Piazza Borgo General Vitali. Alle 19 l’atteso semaforo verde all’edizione 2023 della ‘Pedalata delle Stelle’, diventata in pochi anni un autentico must dell’estate sportiva mordanese, che scatterà all’altezza delle due torri nel cuore dell’abitato. Musica con sonorità pop e rock, dagli anni Sessanta ai giorni nostri, con la band Boga Frois e la premiazione de ‘Le tre Vespe Più…viste dagli occhi di un bambino’ con una giuria tutta composta da giovanissimi. Un giro veloce dalla cartomante per scoprire cosa ci riserverà il futuro poi, alle 21, il momento clou con lo spettacolo del comico Gianluca Impastato in arrivo da Colorado Cafè.

La festa continuerà fino a tarda sera con l’estrazione dei premi della lotteria, un’altra uscita dei Boga Frois e l’arrivo dei protagonisti della pedalata cicloturistica in notturna. Una serata magica e coinvolgente, inserita in una programmazione ciclica di appuntamenti stagionali accomunati dalla stessa finalità promozionale sviluppata dopo il lungo fermo pandemico, ideata per valorizzare il paese e le sue attività. Una modalità originale di condivisione, sostenuta anche dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Tassinari, che cresce tappa dopo tappa per garantire a residenti e visitatori un’opportunità in più di intrattenimento.

Mattia Grandi