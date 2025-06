Mezzo milione alle Pizzigotti. Via all’operazione rinnovo per la palestra delle scuole

Mezzo milione di euro per gli attesissimi lavori che rimetteranno a nuovo la palestra delle scuole Albertazzi-Pizzigotti. Il comune ha ufficializzato ieri la notizia dell’ottenimento di un importante finanziamento regionale per il restauro e la riqualificazione della palestra delle scuole Pizzigotti (un progetto del valore di 1.126.650,58, la restante parte della cifra è cofinanziata dal Comune), con in più la realizzazione di una nuova palestra all’aperto.

Il contributo rientra nel più ampio piano della Regione Emilia-Romagna che ha stanziato complessivamente oltre 20 milioni di euro per 49 progetti di riqualificazione degli impianti sportivi su tutto il territorio regionale.

Entrando nel merito dell’intervento, i lavori includeranno il restauro completo della palestra esistente del complesso scolastico Albertazzi-Pizzigotti ma anche, si diceva, la realizzazione di una nuova palestra all’aperto che consentirà di ampliare significativamente l’offerta sportiva a disposizione degli studenti e della città, rispondendo ad un’esigenza espressa ormai da tempo dai castellani.

Un tema, quello della palestra delle Pizzigotti, che negli ultimi anni è stato spesso al centro di un mare di polemiche tra minoranza e maggioranza, polemiche che hanno accompagnato più della metà del percorso dell’ex sindaco Fausto Tinti. "Questo importante finanziamento rappresenta un’opportunità per la nostra città di ridare funzionalità alla palestra scolastica e di dare una risposta ai crescenti bisogni della pratica sportiva in città", saluta con soddisfazione la notizia la sindaca Francesca Marchetti che poi rimarca come "il contributo di mezzo milione di euro per la riqualificazione della palestra delle scuole Pizzigotti, insieme alla realizzazione di una nuova palestra all’aperto, consentirà di offrire ai nostri ragazzi e a tutta la comunità strutture moderne e funzionali".

"Investire nello sport significa investire nel benessere e nella crescita sociale della nostra città", è la chiosa finale della prima cittadina castellana, che include questo doppio intervento nella più ampia strategia dell’amministrazione comunale di "valorizzare le strutture scolastiche e sportive del nostro territorio, confermando inoltre l’impegno verso la qualità dell’offerta educativa e la promozione dell’attività fisica per tutte le fasce d’età".