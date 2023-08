Mezzo milione in più per altre asfaltature

Le strade cittadine non godono certo di ottima salute. Lo sanno bene tanto gli automobilisti quanto i ciclisti, che non mancano di sollecitare in maniera costante il Comune su un tema particolarmente sentito dalla popolazione. Per questo motivo, compatibilmente con le esigenze di bilancio, il Comune è chiamato a fare qualcosa di più che a metterci la proverbiale ‘pezza’ a copertura delle buche.

In questo contesto, va segnalato il provvedimento attraverso il quale in questi giorni il Municipio ha deciso di riconoscere alla società Area Blu oltre 500mila euro per interventi e servizi aggiuntivi ‘extra canone’ lungo tre importanti strade cittadine: via Purocelo (quartiere Marconi), via della Cooperazione (Bretella) e via Vivaldi (Pedagna).

Tre interventi "la cui esecuzione è funzionale a evitare maggiori danni alle strutture, nonché pericolo per l’incolumità delle persone che frequentano i relativi spazi pubblici", si legge nei documenti approvati dal Comune.

Nel dettaglio, per quanto riguarda via Purocelo, si parla di rifacimento marciapiede e pista ciclabile per quasi 70mila euro. Venendo invece alla Bretella (intervento segnalato su queste pagine qualche giorno fa), per asfaltatura di rampa e corsie il Comune spenderà 260mila euro circa. In via Vivaldi servono invece quasi 190mila euro tra asfaltatura e sistemazione dei cordoli. L’importo complessivo stanziato dal Comune è dunque di oltre 518mila euro.

"Trattasi di interventi la cui esecuzione, per la tipologia di lavorazione, richiede tempi relativamente brevi", assicurano dal Municipio, spiegando inoltre che la liquidazione delle spese riguarderà i lavori terminati entro il 31 dicembre 2023 e "in seguito a presentazione da parte di Area Blu di documentazione giustificativa della spesa".

Sempre a proposito di importi ‘extra canone’, da sottolineare che tra gli altri servizi aggiuntivi richiesti dal Comune ad Area Blu figurano anche le modifiche delle centrali antincendio degli edifici Ca’ Vaina, biblioteca, teatri Stignani e Osservanza, scuola di musica Vassura Baroncini e museo San Domenico per complessivi 4mila euro.