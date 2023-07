Mezzo Pesante di Taranto alla Discarica di Imola, Hera Chiarisce la Situazione

Non è passato inosservato lunedì, giorno di riapertura della discarica ai rifiuti urbani, il transito in via Pediano di un mezzo pesante di proprietà di una ditta di Taranto. E complice anche il fatto che, per tutta la giornata, gli occhi degli abitanti della zona sono stati puntati sull’impianto dei Tre Monti, ne è nato un caso. "Ma come: i detriti dei territori alluvionati li porta un vettore pugliese?", si sono domandati alcuni residenti.

Interpellata sulla questione, Hera chiarisce la questione in questi termini: "Il mezzo appartiene a un trasportatore contrattualizzato da settembre 2021 dall’Impianto di biostabilizzazione (Tmb) e svolge da allora un servizio che rientra nelle modalità di trattamento dei rifiuti". In particolare, sempre secondo quanto ricostruito dalla multiservizi che gestisce il sito di proprietà del Con.Ami, il camion lunedì pomeriggio "ha transitato vuoto nella viabilità esterna al comparto Tre Monti" e ieri "ne è uscito vuoto: ha svolto infatti un servizio di trasporto, dall’Impianto di biostabilizzazione alla discarica". Herambiente precisa inoltre che "la provenienza dei trasportatori non può dare indicazioni in merito al servizio svolto dai mezzi, in quanto le gare d’appalto sono bandite sull’intero territorio nazionale".