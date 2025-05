Mezzo secolo di Farma: "Questa azienda mi ha aiutato a guarire"

Mezzo secolo di vita e di storia festeggiati come in famiglia, sfogliando l’album dei ricordi. Farma, realtà di Fossatone di Medicina nata nel 1975 e diventata punto di riferimento nel mondo per la progettazione e la realizzazione di sistemi di rifornimento (i veicoli commerciali e i camion Iveco da anni ‘indossano’ solo tappi marchiati Farma), ma anche fonderia con lo stampaggio di componenti in zama e con un reparto di stampaggio di particolari in plastica e uno di progettazione e realizzazione di stampi di stampi, ha brindato sabato scorso ai 50 anni di vita, e lo ha fatto invitando 250 ospiti, con in prima fila i quasi cento dipendenti che Armando Poma, in azienda dal 1980 prima di diventarne titolare sette anni più tardi, ha ringraziato quasi uno ad uno. "Siamo arrivati fin qui grazie a voi, e ci tengo a sottolineare che già appena nata la Farma aveva più dipendenti donne che uomini, ed anche oggi le donne non sono importanti in azienda, ma sono fondamentali", ha detto tradendo non poca emozione prima di raccontare che "nel 2018 la mia miglior chemioterapia fu tornare in azienda, rientrare in fabbrica è stata la mia medicina, la mia guarigione".

Accanto a lui anche i rappresentanti del fondo italiano subentrato alla proprietà, e per la parte istituzionale il sindaco Matteo Montanari con l’assessora alle Attività Produttive Donatella Gherardi. "Farma è una realtà tra le più importanti del nostro territorio, e ci inorgoglisce che da decenni porti il nome del nostro comune nel mondo. La nuova proprietà si è immediatamente assorbita con il territorio, ed è un aspetto che ci ha positivamente colpiti", l’intervento del sindaco Montanari prima del video celebrativo dei 50 anni dell’azienda raccontata da chi, i dipendenti, nell’azienda e con l’azienda sono nati e cresciuti. Claudio Bolognesi