Mezzolara, un’altra punizione al primo errore

Sembra ormai essere stregata la stagione del Mezzolara. Sul campo del Fanfulla, il team budriese si è infatti reso protagonista di una gara ordinata, ma, come sta accadendo spesso in questo tormentato campionato, ha pagato cara praticamente l’unica disattenzione difensiva dell’intera sfida. Prima di questa partita, la formazione lombarda era la squadra ad aver raccolto meno punti tra le mura amiche, ma anche questa statistica non ha aiutato la band di Romulo Togni a raccogliere un risultato positivo e dunque in grado di mantenere vive le ormai flebili speranze salvezza. Sia chiaro, all’appello mancano ancora dodici partite, ma la situazione di classifica dei biancazzurri è sempre più complicata considerando il penultimo posto ed i concomitanti successi di diverse rivali in corsa per non retrocedere.

Tornando alla sfida della ‘Dossenina’, il Mezzolara parte forte e, al 4’, un tiro di Benedettini da buona posizione esce di poco alto. Al 17’ è Chelli, su cross di Benedettini, a mancare di un soffio l’impatto con la sfera. Sette minuti più tardi, un colpo di testa di Vecchio su rimessa lunga di De Meio sfila a lato mentre al 27’ un controbalzo di Muro viene bloccato in due tempi da Libertazzi. Passano dieci minuti e si fa vedere per la prima volta in avanti la formazione di casa: sugli sviluppi di una mischia, Cazzaniga colpisce il palo, con la sfera che, dopo aver impattato contro la schiena di Malagoli, termina in corner. Poco prima dell’intervallo, sul fronte opposto, è Fini ad impegnare il portiere avversario. Al 9’ della ripresa, i bianconeri locali trovano il gol che deciderà la partita. Cocuzza, dopo un bello scambio con Kakou, fa il vuoto sulla sinistra e mette in mezzo un cross sul secondo palo che Premoli è bravissimo a spedire in corsa nel sacco. Il Mezzolara non ci sta e, nella seconda parte della ripresa, preme forte alla ricerca del pari. L’occasione migliore matura al 31’ quando una conclusione dal limite di Muro fa la barba al palo della porta difesa da Libertazzi complice una determinante deviazione di un difensore locale. n. bal.