"Mi fa più paura la bolletta del gas"

"Un altro aumento? Lo imparo adesso. Sicuramente, però, è un ennesimo massacro nei nostri riguardi. Più che il bollo auto, mi preoccupano i prezzi sempre più elevanti del gas e dell’elettricità. Di certo, però, anche questo non ci voleva". La voce di Loris Landi, cittadino imolese, si unisce al coro del malcontento comune, non tanto per il rincaro del bollo auto, quanto più per un senso di amarezza generale di fronte ai rincari della vita di tutti i giorni. "Trovo che sia un quadro di aumenti generici, dove sempre più cittadini comuni si trovano a dover dare e sempre meno a ricevere" conclude il lettore.