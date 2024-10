"Mi piace molto muovermi in bici"

Alimentari un po’ costosi, ma una città tranquilla dove muoversi anche in bicicletta senza dover usufruire di bus. Questo il pensiero di Lorenzo Siliotto, studente universitario di Biotecnologia agraria, facoltà di Bologna che ha sede a Imola e originario della provincia di Verona. "In realtà vedo che è così ovunque, i prezzi sono aumentati un po’ dappertutto - riflette in merito il giovane - però trovo effettivamente i beni di prima necessità nei supermercati un po’ cari. Per il resto, sulla città non sento di aver molto di cui far notare o da ridire, non uso molto i mezzi perché mi trovo bene con la bici e Imola si gira serenamente così. Ho trovato un buon alloggio vicino alla stazione e devo dire che tutto sommato, per ora, mi trovo bene" conclude.