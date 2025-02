Miami, Southampton e Cuba. Crossroads 2025 è pronto a stupire

Personalità magnetiche, sensibili, onnivore, aperte. Musica colta che non esclude la libertà ritmica, la fantasia, le emozioni affidate ad ogni singola nota: dieci concerti, due presentazioni di tomi, in arrivo meraviglie firmate Crossroads 2025 che pervadono dall’11 marzo al 22 giugno Imola e i comuni del circondario. Con la presenza di muse canterine, a partire da Cécile McLorin Salvant, l’artista più attesa di una rassegna che scandaglia l’universo afro-euro-jazz. Doppio appuntamento martedì 11 marzo al Teatro Ebe Stignani, dove dalle 18 nel ridotto viene presentato il libro "I musicisti di jazz e i loro tre desideri", a cura di Franco Minganti e Giorgio Rimondi, in collaborazione con Combo Jazz Club. Alle 21 va in scena la performance di Cécile McLorin Salvant, chanteuse che saggia standard e blues con abbagliante controllo dell’intonazione sul palco con Glenn Zaleski al pianoforte, Yasushi Nakamura al contrabbasso e Kyle Poole alla batteria. Ribalta ancora al Teatro Stignani giovedì 27 marzo per la cantante Sarah Jane Morris che presenta in sestetto alle 21 The Sisterhood (La Sorellanza), album ispirato alle stelle del rock e del pop. Alle 18 nel ridotto presentazione del libro di Mirko Onofrio Carla Bley. La ragazza che urlò Champagne! Presenti l’ autore e il giornalista Luca Vitali. Due gli appuntamenti al teatro Comunale di Dozza (ore 21). Il 5 aprile sono di scena Javier Girotto (sassofoni e flauto) e Vince Abbracciante (fisarmonica). Duo di virtuosi che sfoglia "Santuario" cd che rinnova l’ incontro estetico tra il jazz e la musica latino-americana.

Domenica 6 scaletta iridescente per Vanessa Tagliabue Yorke (voce), specialista del repertorio jazz classico e Giulio Scaramella (pianoforte) immersi nel "Princess of the Night": ricerca sul legame tra la musica di Duke Ellington, la radice afro-cubana e l’impressionismo francese del ‘900. Attesa per il pianismo in solo di Aruán Ortiz, domenica 13 aprile al Cassero di Castel San Pietro. La cantante brasiliana Daniella Firpo e il chitarrista Daniele Santimone sono in concerto il 14 aprile al Comunale di Mordano per un viaggio musicale nella Bahia di Jorge Amado sfogliando "Amado Brasil. Il 16 aprile al Cassero di Castel San Pietro Eric Mingus (voce), figlio del leggendario bassista Charles, Silvia Bolognesi (contrabbasso, percussioni) e Griffin Rodriguez (voce ed elettronica) presentano "Revolution Will Not Be Televised" di Gil Scott-Heron. Ada Flocco (voce e composizione) e Saverio Zura (chitarra) martedì 22 aprile alle 21 si esibiscono al Comunale di Mordano con le credenziali di un duo che fa squadra in diversi contesti: pregevole il quintetto dedicato a Dalla. Sempre a Mordano (28 aprile) si potranno ascoltare Sara Zaccarelli (voce) e Aldo Betto (chitarra) in un viaggio sonoro dal blues alle stazioni degli spiritual, al soul, fino al pop.

Al Parco Ca’ Nova di Medicina domenica 22 giugno riflettori su "Sepè le Moko con Daniele Sepe (sax tenore e flauti) che dà voce a un messaggio musicale libertario e anarchico. Lo accompagnano Paolo Zamuner (pianoforte, tastiere), Alessandro Morlando (chitarra), Gianluca Capurro (basso elettrico), Massimo Del Pezzo (batteria) e Antonello Iannotta (percussioni). Bulimia produttiva molto zappiana, altamente consigliata.