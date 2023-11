Migliorare il pasto dei bimbi: i genitori provano la mensa scolastica

E’ partita ieri sera dalla scuola primaria di Sassoleone, con il Servizio educativo prescolare, l’iniziativa ‘Mensa scolastica, proviamola insieme’ promossa dal municipio di Casalfiumanese e sostenuta dalla Pro Loco.

L’obiettivo? Sottoporre ai genitori degli alunni il servizio di mensa in modo da migliorare la percezione di un percorso che va dalla produzione dei pasti al loro sporzionamento. Una preziosa esperienza partecipativa, che il 22 toccherà la scuola materna di San Martino in Pedriolo e il suo Piccolo Gruppo Educativo prima di virare verso quella del capoluogo il 29 e arrivare alla primaria Collodi nelle giornate del 6 e 13 dicembre, impreziosita dalla presenza di esperti del settore. Dalle ditte fornitrici Gemos e Camst alla dietista Elisabetta Battilani che spiegherà la scelta degli alimenti inseriti nei menù annuali.

Ma anche il coordinatore pedagogico Francesco Ragazzini, insieme ai docenti e al personale scolastico, per illustrare l’importanza del momento del pasto dal punto di vista sociale. I genitori potranno assaggiare i piatti proposti ai bambini e suggerire eventuali spunti per migliorare l’offerta. Le serate sono su prenotazione presso l’ufficio scuola del municipio e, per ogni bambino iscritto, è possibile riservare due posti adulti.