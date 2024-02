Miguel Angel Guerra ricorda Brambilla

Il primo marzo il campione argentino Miguel Angel Guerra arriverà all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per omaggiare Vittorio Brambilla (nella foto) attraverso il ‘Progetto Beta’. Guerra sarà al volante della March Beta F1 numero 9 del 1976 per due giorni di riprese volte alla realizzazione del docufilm dedicato al pilota monzese, scomparso nel 2001, e al Beta March Team. "Voglio innanzitutto ringraziare l’amico Roberto Farneti, impossibilitato a mettersi alla guida della sua monoposto di Formula uno, per aver pensato e me e avermi invitato a prendere parte a questo ambizioso progetto di Beta in ricordo di Vittorio Brambilla – commenta Guerra –. Sono entusiasta di tornare al volante della March Beta F1 761, una macchina straordinaria che ho già avuto modo di apprezzare in questi ultimi anni proprio in occasione dell’Historic Minardi Day a Imola, grazie alla disponibilità e generosità di Roberto".

Il documentario è prodotto da Sky con Guido Meda al commento.