Milantoni svela i dolci al tempo di Caterina

Continuano gli incontri al Torrione Sforzesco, al civico 1694 di via Lume a Bubano, per viaggiare indietro nel tempo e scoprire quegli stili di vita che hanno caratterizzato le epoche passate. Anche in cucina. Domenica 12 novembre, a partire dalle 15.30 con ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria (biblioteca@comune.mordano.bo.it – 0542.52510), riflettori puntati sul gusto con la presentazione del volume ‘I dolci al tempo di Caterina Sforza’ di Cecilia Milantoni (nella foto). L’autrice dialogherà con Lisa Emiliani per delineare un percorso inedito e originale tra ricette e tradizioni culinarie del periodo medievale e rinascimentale. L’appuntamento è organizzato da ‘Il Mosaico’ insieme con i volontari dell’associazione che si occupa da tempo della valorizzazione del celebre monumento locale.