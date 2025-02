Mille ostacoli da abbattere: "Subito in bilancio le risorse per le barriere architettoniche"

Individuare già nel bilancio 2025 le prime risorse per il piano di abbattimento delle barriere architettoniche. A richiederlo è il Patto x Castello, che si appresta a presentare un Odg in collaborazione con tutte le forze di minoranza. Sul tema la civica guidata in consiglio comunale da Marco Gherardi insiste da tempo, e l’adozione del piano da parte del Comune lo sente anche come un proprio successo.

"Il processo partecipativo ha portato finalmente all’adozione del Peba (acronimo di Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, ndr) da parte del Comune, ma soprattutto ha portato a un altro grande risultato: conclamare senza alcun dubbio che a Castel San Pietro a un primo conteggio sono presenti circa un migliaio di barriere architettoniche che per decenni le amministrazioni succedutesi hanno disconosciuto. Altro dato allarmante – aggiunge Gherardi –, è che la spesa ipotizzata per risolverle completamente basandosi sui parametri di costi citati nello stesso Peba supera i 6 milioni di euro, costi che ipotizziamo saranno aggravati dal mercato".

Il Patto x Castello, su quest’ultimo punto, attacca la maggioranza, accusandola del ritardo con cui si è giunti a questa presa di coscienza. "Ci chiediamo con che coraggio qualche esponente di Giunta abbia espressamente dichiarato che non pensava che la situazione fosse così grave. Vorremmo ricordare alla maggioranza tutta che il Peba è nato nel 1986, ovvero quasi 40 anni fa, ed è da almeno 6 anni che viene richiesto a gran voce dalle minoranze, a partire da una prima interpellanza di Prima Castello del 2019. Come non ricordare qualche anno fa la risposta dell’allora vice sindaco all’ennesima richiesta di attivare il Peba, che dichiarò che ‘il nostro Comune poteva non essere interessato a questo tipo di percorso…’". Scavando nel passato più recente, poi, il Patto ricorda come "più volte sia stata bocciata dalla maggioranza la proposta, prima del Movimento Popolare per Castello tramite i consiglieri Mazzoni, Roncassaglia e Latronico, e poi del Patto per Castello, in cui si chiedeva di destinare parte degli oneri extra del bilancio al finanziamento delle opere individuate dal Peba".

Ora il Patto x Castello e la minoranza compatta presentano un Odg con un’espressa richiesta, quella di "impegnare la Giunta a individuare nel Bilancio 2025, con eventuale variazione, le prime risorse da dedicare alle opere del Peba, individuando quelle più opportune per questa fase iniziale, con lo scopo di avviare il percorso risolutivo delle barriere architettoniche sin da questo anno".

Claudio Bolognesi