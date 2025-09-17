Mimma è la ’Castellana dell’anno’: "Esempio di forza e coraggio"

Un’edizione particolarmente significativa quella che si è svolta in piazza XX Settembre a Castel San Pietro Terme. L’evento “Castello in Dvd”, curato come sempre dall’associazione culturale Terra Storia Memoria, ha infatti festeggiato la sua ventesima edizione, confermandosi un appuntamento centrale per la comunità castellana. Una serata di memoria e partecipazione che ha visto ancora una volta la piazza riempirsi di volti, storie e riconoscimenti.

Momento culminante della serata è stata, come da tradizione, la proclamazione del Castellano dell’Anno. A consegnare la formella in terracotta, realizzata appositamente dall’artista Gianni Buonfiglioli, è stata la sindaca Francesca Marchetti, che ha sottolineato il valore collettivo di questo riconoscimento. In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il titolo di Castellana dell’Anno 2025 è stato conferito a Emma Dallavalle, nata a Castel San Pietro dell’Emilia nel 1935 e conosciuta affettuosamente da tutti come Mimma. La sua biografia racchiude un frammento vivo della storia del Novecento: cresciuta in una famiglia antifascista, figlia dell’allora sindaco Enea Dallavalle, ha affrontato il duro clima di quegli anni con forza e determinazione, intraprendendo un brillante percorso di studi culminato con la laurea in Statistica ottenuta in Russia. A lei la comunità ha voluto rendere omaggio non solo per il coraggio e la coerenza di una vita, ma per il ruolo di custode della memoria storica che ancora oggi ricopre. Durante la serata, Mimma non ha potuto essere presente fisicamente: a ritirare il riconoscimento è stato il figlio, Mirco Bezzi. Premi speciali a Luciana Pizzigotti, promotrice della borsa di studio dedicata ai fratelli Leo e Luciano Pizzigotti; Davide Cerè, presidente della sezione Anpi di Castel San Pietro Terme, e Lia Collina, presidente dell’associazione Terra Storia Memoria.