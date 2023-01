Minaccia il fratello per i soldi "Dammeli o ti taglio le mani"

Un ‘no’ inaccettabile, per lui da passare sul filo di una spada: "Dammi i soldi o ti taglio le mani". La minaccia, da fratello a fratello, scagliata in una casa imolese, che è valsa il carcere a un uomo di 51 anni. Lui, sottoposto a un affido in prova per un cumulo di precedenti, chiedeva costantemente soldi al fratello con cui abitava. Quando quest’ultimo però si è rifiutato di darglieli, sono iniziate le minacce. "Ti taglio le mani con la mia spada": l’oggetto affilato non viene mai brandito, però è in casa e preoccupa non poco tutti.

Così, il familiare, si è rivolto alla polizia imolese, sporgendo denuncia per minacce. Il fratello 51enne – colpito da una misura alternativa per cumulo di pene della durata di 4 anni e 10 mesi per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti – è stato poi controllato dagli uomini in capo al dirigente del commissariato, Luciano di Prisco. La spada, lunga oltre 30 centimetri è stata trovata e sequestrata. Sono così decaduti i presupposti per avere la misura alternativa che è stata sospesa in via immediata dal magistrato di sorveglianza, e il 51enne è stato accompagnato alla Dozza.

E’ finito in carcere anche una vecchia consocenza della polizia: un pachistano di 37 anni che nei mesi scorsi si era macchiato di furto di biciclette, porto di oggetti atti a offendere non si presentava regolarmente in commissariato a firmare. Per questo gli è stata aggravata la custodia cautelare.

g. t.