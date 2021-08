Imola, 12 agosto 2021 - Non solo campioni della passato e bolidi da Formula 1 in pista. Quest’anno la due giorni del Minardi day (28-29 agosto), evento arrivato alla sua quinta edizione e che segnerà di fatto il ritorno del grande pubblico in Autodromo dopo vari mesi di assenza, si arricchisce di una vera chicca per gli appassionati del genere. Nel programma ufficiale della manifestazione, saltata nel 2020 a causa della pandemia, ci sarà infatti anche un’asta di vetture da competizione e sportive stradali ideata dalla casa milanese Finarte in collaborazione con la società di organizzazione eventi Vision up.

Il fine settimana dedicato alla mitica scuderia faentina fondata da Gian Carlo Minardi, attuale presidente di Formula Imola, "sarà il contesto giusto – assicurano i promotori dell’asta – per ammirare e, volendo, comprare o vendere una auto per correre, su strada o in pista". In questo senso, gli esperti di Finarte hanno selezionato auto d’interesse collezionistico rare e particolari. Il tutto "offrendo esemplari come ottimo investimento per il futuro", ma "tenendo sempre presente la pura passione per le automobili".

Verranno proposti mezzi effettivamente molto caratteristici. Ben ventitré le auto da competizione all’incanto, dagli anni Cinquanta ai giorni nostri, con veicoli dalla pista alla salita, fino ad arrivare al rally. Vera star sarà il motorhome della Scuderia Ferrari in Formula 1, datato 1992, utilizzato da Jean Alesi, Gerhard Berger, Michael Schumacher, Eddie Irvine e Rubens Barrichello, oltre che dai team manager dell’epoca. Il valore del mezzo che ha accompagnato la scuderia del Cavallino nei Gran premi dal 1993 al 1997, e poi nei test fino al 2005, è stimato tra i 170mila e i 210mila euro.



Altri pezzi pregiati dell’asta sono una Lola Alfa Romeo T90/00 da Formula Indy, nata per percorrere gli ovali americani a oltre 350 kmh (170mila-220mila), e una Lancia Fulvia Coupé Rallye 1.6 HF del 1969 (290mila-350mila euro). Tra i pochi lotti non esclusivo appannaggio dei Paperoni italiani e stranieri, un modellino in scala 1:8 della Ferrari F2001 vincitrice del Gran premio di Malesia di 20 anni fa con Schumacher che trionfò davanti al compagno di squadra Rubens Barrichello e a David Coulthard su McLaren – Mercedes. Realizzato in un’edizione limitata di 100 modelli in scala 1:8, è stato autografato dallo stesso Schumacher. Valore stimato tra i 3.500 e i 5mila euro.

"L’interesse per queste vetture e loro ricerca da parte dei collezionisti, grazie ai numerosi eventi, è in forte crescita", sottolineano da Finarte, che per questo in collaborazione con Vision Up afferma di aver pensato di creare un’asta dedicata alle competizioni "offrendo la possibilità d’acquistare l’auto per correre nelle principali gare di auto storiche o di completare con pezzi veramente unici le proprie collezioni".

Si potranno fare offerte registrandosi al sito di Finarte, tramite telefono, con offerte scritte o tramite una delle nostre piattaforme partner. A partire dalle 19 di domenica 29 agosto i diversi lotti saranno presentati e aggiudicati all’ offerente più alto nell’area Finarte al Minardi Day. Gli interessati possono già presentare offerte scritte e registrarsi all’asta. Gli organizzatori, dal canto loro, sono a disposizione per inviare report sulle condizioni o ulteriore materiale informativo di ciascun lotto.