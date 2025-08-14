Un mese al Minardi day, sarà un’edizione speciale: in pista arriva la storia

Imola, 14 agosto 2025 – È iniziato il conto alla rovescia per l’edizione numero 9 dell’Historic Minardi Day in programma all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il 13 e 14 settembre. L’evento ideato dalla famiglia Minardi, in collaborazione con Formula Imola, è pronto a riaccendere la scintilla della passione del pubblico dopo il successo del 2024 con oltre 17mila persone presenti.

E le premesse della vigilia puntano già a numeri da record con i turni per i giri di pista ormai prossimi al sold-out. Ma questo 2025 sarà un anno speciale in casa Minardi perché si festeggiano i 40 anni dal debutto nel mondiale di Formula 1 della scuderia faentina. Era il 5 aprile 1985 e sul circuito di Jacarepagua in Brasile, durante la sessione di prove libere, prendeva il via la leggenda romagnola della velocità a quattro ruote nel massimo circus iridato.

Una ricorrenza da celebrare con tanto di merchandising inedito e pacchetti di ingresso, giornalieri, abbonamenti e Vip con accesso alla Pit-Lane e parcheggio nel Paddock 2 inclusi, disponibili fin d’ora su TicketOne.

Format che vince non si cambia. Nei quindici turni previsti dal programma per ciascuna giornata, si alterneranno sul tracciato straordinarie monoposto di Formula 1. Qualche esempio? Tyrrel P34 e P34B, Lotus 72 E/5 e TYPE 91, Ferrari, Fondmetal, Shadow, Wolf, Monteverdi, Williams, March, McLaren, Arrows, Merzario e, ovviamente, le Minardi. Spazio, poi, alle vetture di Formula 3000, come le Reynard, Lola e Ralt, e F2 come la Chevron B48 ex Siegfried Stohr del 1979, la March BMW 772 del 1977 e la Minardi M283B-BMW del 1983. Senza dimenticare i bolidi di Formula Junior, Formula Italia, Formula Abarth, Formula Ford, GP2, Prototipi e tanto altro ancora. Un parco auto da far impallidire la concorrenza di mezza Europa grazie all’importante contributo della Scuderia Nuvolari Italia e della Scuderia del Portello Alfa Romeo.

Ma sull’asfalto imolese scenderanno anche le straordinarie supercar e hypercar griffate Horacio Pagani, Lamborghini, Dallara, Juri Pambuffetti e Mazda. Per non parlare dell’entry list dei piloti assoldati tra cui figurano, come da tradizione, molti ex campioni di Formula 1 per la gioia di appassionati e collezionisti di autografi.

Non solo. Domenica 14 settembre, il cartellone dell’Historic Minardi Day sarà arricchito dall’ACI Storico Festival con tanto di Raduno Terre di Romagna e 100 equipaggi iscritti. Il tragitto? Partenza dal circuito di Imola in direzione di Faenza dove sarà possibile visitare il Racing Bulls F1 Team prima di fare ritorno sulle rive del Santerno per la parata di chiusura evento. Tantissimi gli appuntamenti nella Sala Conferenze dell’impianto imolese tra presentazioni di libri, con ospiti illustri come Ivan Cappelli, Mario Donnini e Heribert Stohr reduci dalle rispettive fatiche editoriali, e premiazioni. Previsti, inoltre, un appuntamento stampa con il patron Gian Carlo Minardi, l’assegnazione del Premio ‘Memorial Nando’ e tante occasioni di intrattenimento nel paddock tra simulatori professionali, modellismo, villaggio automobilia e mostra Lego.