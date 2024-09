Minardi Day a Imola, la storia è da record. Boom di presenze e auto in pista

Imola, 26 agosto 2024 – Record di presenze (oltre diciassettemila nei due giorni) e mai così tante auto protagoniste (560, di cui 36 Formula 1 storiche).

Edizione da incorniciare, l’ottava, per l’Historic Minardi Day. Una vera festa del motorsport, quella andata in scena nel fine settimana in Autodromo, con quindici sessioni giornaliere in pista e tante attività nel paddock.

E una novità in vista del prossimo anno: il probabile spostamento della manifestazione a metà settembre 2025.

Tanti i momenti emozionanti del weekend, tra i quali la consegna del terzo memorial Nando Minardi a Frits Vaan Eerd, maggiore collezionista di vetture Minardi F1; ai Minardi club Bertinoro, San Francisco, Montreal e Lauria; a Club Motori Modena – Scuderia Modena Corse per il sostegno nei giorni successivi all’alluvione del 2023 attraverso l’intervento con mezzi e iniziative culturali in aiuto alla popolazione faentina.

Arturo Merzario è tornato al volante della Lucchini Alfa Romeo (Scuderia del Portello); Pierluigi Martini si è invece alternato al volante delle Tyrrell P34/02 e P34/05, Minardi M189 nella giornata di sabato e della F3 Ralt con cui nel 1983 vinse il campionato europeo; Miguel Angel Guerra, alla guida della M189 dello stesso Martini, ha firmato il suo debutto con una Minardi F1 oltre a guidare la March 761; Thierry Boutsen, ieri pomeriggio, è sceso in pista con la McLaren MP4/03 numero 1 di Alain Prost.

Intensa, come si diceva all’inizio, anche l’attività nel paddock con le aree dedicate alla realtà aumentata e alla simulazione di pit-stop, assieme alla presenza del maxi-schermo per il Gp di Formula 1 e alla proiezione della docuserie dedicata a Roland Ratzenberger, realizzata dal regista tedesco Peter Levay.

Come da tradizione, a concludere la due giorni dell’Historic Minardi Day sono state ieri le 123 vetture storiche protagoniste del Raduno Terre di Romagna all’interno dell’Aci Storico Festival, che partito dall’Autodromo ha attraversato le campagne romagnole, con passaggi a Faenza, Errano, Brisighella e Riolo Terme per poi rientrare in pista con la parata di chiusura dell’evento.

“Questa edizione dell’Historic Minardi Day ha superato ogni aspettativa – commenta soddisfatto Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola e patron della scuderia la cui eredità nel Circus è oggi nelle mani della Racing Bulls –. Mi ha fatto estremamente piacere vedere appassionate anche le nuove generazioni, perché sono stati tanti i giovani presenti che hanno curiosato nei box e ammirato le tante vetture che hanno scritto la storia del motorsport. Questo risultato è anche un bel segnale sul fronte dell’indotto economico generato sul territorio, con le strutture ricettive che hanno beneficiato del tutto esaurito a Imola e nel circondario”.