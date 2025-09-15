Minardi Day da record, ventimila presenze per l’epopea della F1

A scaldare il cuore degli appassionati sono però le F1 storiche: dalla March 701 del 1970 alle due Williams FW33 del 2011, passando per la Lotus 72E/5 del 1974, le Tyrrell P34 del 1976 e 1977, la March Beta 761 (1976), la Ferrari 412 T1 (1994) e la Minardi PS04/B (2005). Poi ci sono gli ex piloti, tra cui Ivan Capelli, Alessandro Nannini, Arturo Merzario e Pierluigi Martini. E ancora: Riccardo Patrese, Luca Badoer accompagnato dal figlio Brando, Siegfried Stohr e René Arnoux.

«Che effetto mi ha fatto tornare a Imola? La cosa più naturale del mondo – racconta Minardi, fino a pochi mesi fa presidente dell’Autodromo, ruolo ricoperto oggi da Massimo Monti –. Era casa mia prima, lo è adesso e lo sarà in futuro. Nei miei quattro anni e mezzo qui ho il fatto il massimo, ora seguo con orgoglio quanto accade». Dopo un lustro nel Mondiale, la F1 a Imola si è tornati a rincorrerla. «Parlo da uomo Aci: oggi le difficoltà sono immense, è inutile nasconderlo – ammette Minardi –. Le richieste del Circus sono importanti, saranno altri a valutare se hanno un ritorno o no. Imola però resta sempre nel ricordo di quanti sono venuti a disputare qui il Gp negli ultimi anni».

Tornando al resoconto del weekend, tra le istantanee che restano c’è la consegna del quarto memorial ‘Nando Minardi’ all’artista Alessandro Rasponi, protagonista in questa edizione dell’evento con la mostra ‘Ayrton attraverso i colori’. Premiato anche il Minardi Club Como. In occasione della foto di gruppo in pista, Minardi ha ricevuto da Tullio Del Sette, commissario straordinario Aci, un riconoscimento dell’Automobile Club.

«È una grande soddisfazione – commenta il direttore del circuito, Pietro Benvenuti – vedere Imola ancora una volta protagonista, confermando la vocazione dell’impianto come luogo capace di valorizzare il passato, celebrare il presente e guardare con fiducia al futuro del motorsport».