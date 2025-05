Minardi: "Sinergia fra sport e istituzioni, noi un modello vincente"

"Questo Gp rappresenta un modello vincente, fatto di sinergia tra sport, territorio e istituzioni, che dobbiamo continuare a coltivare. Imola si conferma protagonista e punto di riferimento internazionale per il motorsport". Ne è convinto Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola, evidentemente soddisfatto per la riuscita del fine settimana della F1. "Un successo straordinario, con il record di presenze, ben 242mila nei tre giorni dell’evento – sottolinea Minardi –. Un dato che ci emoziona e ci riempie d’orgoglio. Il sole ha esaltato i colori del nostro Autodromo e ci ha accompagnato in una vera e propria festa di sport, dove l’affluenza record e l’energia del pubblico hanno dato ulteriore valore al lavoro svolto in questi mesi".

Grande soddisfazione anche in casa Aci. Secondo Tullio Del Sette, commissario straordinario dell’Automobile club Italia, il Gp "ha costituito un eccellente successo di pubblico, che conferma l’intensità dell’impegno, la qualità delle professionalità di Aci e l’importanza del lavoro di squadra con tutti i soggetti coinvolti". Anche per Giovanni Battista Tombolato, sub commissario Aci, il dato di 242mila presenze nei tre giorni rappresenta "un risultato significativo e motivo di grande soddisfazione".

Infine, le parole di Matteo Zoppas, presidente Agenzia Ice (Istituto commercio estero), altro sostenitore assieme al Governo dell’evento iridato in riva al Santerno. "Il Gran premio di Imola non è solo un evento sportivo di rilievo mondiale, ma un formidabile strumento di promozione per il made in Italy – conclude –. Questo appuntamento si conferma una vetrina strategica per raccontare il bello e ben fatto italiano. L’Ice, insieme al ministero degli Esteri e al sistema Paese, sostiene con convinzione questo evento che valorizza il nostro export e rafforza l’immagine dell’Italia nel mondo".