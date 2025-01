Missione a Bruxelles per Patuelli: "Scenari in forte trasformazione"

Missione del presidente dell’Abi a Bruxelles con focus sulle priorità del settore bancario e sui principali dossier economico-finanziari. Il presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, ha avuto numerosi incontri istituzionali dedicati alle tematiche strategiche per il futuro del settore bancario e alla gestione delle sfide economiche e finanziarie in ambito europeo.

"Il settore bancario si trova ad operare in contesti normativi, fiscali e giuridici sempre più complessi, che impongono continue iniziative per rispettare regole in costante evoluzione – ha sottolineato Patuelli –. La crescente incertezza riguardo all’applicazione degli standard internazionali di Basilea3+ genera interrogativi e preoccupazioni. È fondamentale che l’Unione europea utilizzi gli spazi di flessibilità disponibili per evitare che le banche europee si trovino in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti extra UE".

"I cambiamenti climatici e la sostenibilità rappresentano sfide sempre più rilevanti per le banche. In un’economia sempre più orientata alla sostenibilità, rispondere alle crescenti aspettative della società e delle autorità regolatorie è indispensabile, ma non spetta alle banche il ruolo di arbitri assoluti della sostenibilità – ha ribadito Patuelli –. Devono essere attive autorità pubbliche in grado di valutare la legalità dei comportamenti delle imprese. Le banche contribuiscono acquisendo informazioni e le documentazioni necessarie per verificare la trasparenza fiscale, la solidità economica e progettuale e la regolarità dei processi Esg delle aziende, ma non possono e non devono surrettiziamente ricoprire il ruolo di certificatori pubblici di sostenibilità", ha concluso il presidente dell’Abi.