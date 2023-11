Missione sostenibilità. HeraLab, nuovo format. Comunità energetiche per il futuro green

Imola cresce nel segno della neutralità carbonica grazie alle relazioni sviluppate all’interno di HeraLab, lo spazio di confronto ideato da Hera per dialogare con stakeholder, comunità locali e territori.

La nuova edizione del consiglio locale, avviata ad aprile, si è conclusa nei giorni scorsi con la visita dei componenti di HeraLab all’impianto di Sant’Agata Bolognese per la produzione di biometano.

L’ultimo incontro ha sancito la nascita di potenziali collaborazioni, idee e soluzioni che si inseriscono nelle traiettorie scelte per l’edizione di quest’anno del Lab: l’efficienza energetica, le energie rinnovabili e le comunità energetiche.

Tutti capitoli di un solo importante tema a cui è stato dedicato il nuovo format di HeraLab: la neutralità carbonica.

Per quanto riguarda l’efficientamento energetico, per esempio, individuata la possibilità di supportare le piccole e medie imprese nel percorso verso una maggiore consapevolezza energetica. Nell’ambito del grande tema delle comunità energetiche rinnovabili, i componenti di HeraLab si sono confrontati sull’idea di un ‘distretto per l’energia verde’ per valorizzare gli impianti nelle aree industriali del territorio. È infine nata l’idea di un ‘quartiere solidale’, con l’obiettivo di contrastare la povertà energetica.

"Siamo molto soddisfatti per il confronto intenso e costruttivo che si è sviluppato all’interno di questa edizione di HeraLab – afferma Stefano Verde, direttore centrale Strategia, regolazione ed enti locali di Hera – che continua a rappresentare per l’azienda un utile strumento di dialogo con le comunità locali. È un ecosistema – prosegue – che vive di confronto, che struttura relazioni e che progetta iniziative, partendo dalla collettività e avendo come destinataria la collettività stessa".

Gli interlocutori privilegiati di HeraLab sono enti locali, associazioni di categoria e di consumatori e imprese. I componenti del consiglio multi-stakeholder sono stati individuati sulla base della rappresentatività dei diversi soggetti sui territori e in relazione al tema portante di questa edizione, la neutralità carbonica.

I 15 componenti dell’edizione appena conclusa di HeraLabImola sono: Fabiola Salucci (Acer); Marco Costa (Aess); Simona Boschetti (Ausl); Sergio Maccagnani (Circondario); Roberto Lelli (Comune di Imola); Michele Denti (Cefla); Carlo Negroni (Clai); Ornella Bova (Cna); Marco Gasparri (Confindustria); Stefano Bulgarelli (Sacmi); Luca Dal Pozzo (Confcooperative); Giulia Tansini (Con.Ami); Valeria Vignali (Formula Imola); Alessandro Zanarini (Università di Bologna); Ivana Topi (Fondazione Cassa di Risparmio di Imola).

La nomina e la partecipazione al Lab sono a titolo gratuito. Hera eroga per ciascun incontro e per ogni partecipante un gettone di presenza, che quest’anno ammonta a 200 euro (il doppio rispetto alla prima edizione dell’iniziativa). I gettoni complessivamente maturati vanno a costituire un fondo che il Lab devolve localmente per sostenere iniziative e progetti di sostenibilità.

L’edizione appena conclusa di HeraLab ha contribuito a raccogliere quasi 10mila euro che verranno devoluti alla Fondazione Montecatone Onlus e alla ricostruzione post alluvione.