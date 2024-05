Mister Thiago Motta tra i vicoli del borgo di Dozza

Passeggiata tra i muri dipinti a Dozza per Thiago Motta. Qualche giorno fa l’allenatore del Bologna, fresco di qualificazione in Champions League, è stato avvistato tra le vie dell’antico borgo medievale. Il tecnico ha ammirato le centinaia di murales che adornano il centro storico del paese, con una capatina all’albergo ristorante Canè: "Una persona cordiale ed educata – racconta Libero Cicogni, titolare della struttura ricettiva rinnovata insieme a Davide Arcangeli –. Gli ho fatto i complimenti per la straordinaria stagione dei rossoblù ma non abbiamo parlato del suo futuro". Intanto, due sere fa, da Canè si sono visti tanti campioni delle due ruote motorizzate per un evento privato per celebrare il dottor Claudio Marcello Costa e il fratello Carlo. Tra i presenti Mick Doohan, Marco Melandri, Luca Cadalora, Virginio Ferrari, i giornalisti Pino Allievi e Marino Bartoletti, il musicista Fio Zanotti e la commentatrice Rai Katia Serra. Ospite d’onore, Matteo Lunelli, ceo di Cantine Ferrari Trento.