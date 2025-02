Mix di farmaci e alcol, infastidisce barista e clienti

Fuori di sé per un presunto mix di alcol e farmaci ha seminato il panico fra il personale del bar della stazione e la clientela. E’ successo l’altro giorno, quando la titolare ha telefonato alla polizia per chiedere soccorso. L’uomo, all’arrivo degli agenti, si è dimostrato poi più collaborativo ma, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello, motivo per cui è stato denunciato. Il 66enne senza fissa dimora è stato poi accompagnato in commissariato per gli accertamenti del caso e affidato alle cure del 118. Nel frattempo il commissariato ha emesso nei suoi confronti un daspo urbano, con divieto di accesso e di avvicinamento ai bar in zona stazione.