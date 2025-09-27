"Mobilità green da garantire a tutti i cittadini"

"La mobilità attiva e sostenibile non è una scelta elitaria o di minoranza, ma una conquista collettiva che deve essere garantita a tutti i cittadini. Le nostre azioni quotidiane incidono sulla salute delle persone, sull’organizzazione dei luoghi di lavoro, le scuole e la vivibilità delle città". A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Fabrizio Castellari, firmatario nei giorni scorsi di una risoluzione della maggioranza proprio in favore della mobilità sostenibile. Un documento che, nelle parole di Castellari, "conferma una direzione politica riformista, improntata sulla qualità della vita, l’innovazione e il diritto di ciascuno a muoversi liberamente e in modo sicuro". L’esponente Dem, a lungo vicesindaco di Imola, ricorda poi come la città abbia "dimostrato di saper interpretare questo modello", diventando un "laboratorio di buone pratiche". In questo senso, Castellari ricorda il progetto ‘Bike to Work’, che, dal 7 gennaio al 31 agosto ha contato 192.252,65 km percorsi in bicicletta, in 47.898 viaggi, evitando la produzione di circa 27.000 kg di CO2. A questo si affiancano ulteriori iniziative locali come Pedibus, che accompagna i bambini a scuola a piedi in sicurezza promuovendo autonomia e socialità, e Bicibus, un percorso simile ma in bicicletta, che educa alla mobilità attiva sin dall’infanzia.

"La risoluzione che ho sottoscritto e che è stata approvata dall’Assemblea regionale, rafforza questa visione: la mobilità sostenibile non è solo tutela ambientale, ma anche salute pubblica, sviluppo locale, inclusione e rigenerazione urbana – sottolinea Castellari –. Il nostro impegno però non si ferma qui e continua ogni giorno per rendere il diritto alla mobilità sicuro, moderno e universale".