"Mobilità green?. Qui si può fare"

Piste ciclabili messe molto bene, ma in alcune zone tendono a restringere la carreggiata. Nonostante questa leggera critica, la percezione generale rimane positiva. Enrico Folli, cittadino imolese, condivide il suo punto di vista su questo aspetto. "Imola è una città che si presta bene per essere girata in bici - afferma infatti Folli -, però, in alcune aree, non posso fare a meno di notare che le ciclabili finiscono per ridurre molto lo spazio per le auto, creando qualche difficoltà. Per il resto, io non faccio un uso assiduo della bicicletta, ma riconosco la qualità delle aree ciclabili già presenti a Imola" conclude.