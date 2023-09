Mobilità, musica e cibo. Pienone in autodromo per ’Imola Green’: "Un evento per tutti"

Prove di guida (anche per i più piccoli) in pista e nel paddock. Tanta formazione, con la sala polivalente dell’Autodromo animata da convegni per tutta la giornata, ma senza dimenticare il divertimento tra musica e street food. Dopo il prologo di venerdì sera dedicato al concerto degli Eiffel 65, e in attesa del gran finale odierno, il circuito ha ospitato ieri la seconda delle tre giornate di ‘Imola green’, evento a ingresso gratuito dedicato alla mobilità sostenibile.

In mattinata, alla presenza degli assessori Elisa Spada (Ambiente e Mobilità sostenibile) e Pierangelo Raffini (Sviluppo economico) le premiazioni di ‘Imola bike to work’, progetto che ha coinvolto 15 aziende e quasi 800 loro dipendenti promosso da Regione e Comune per stimolare i cittadini a recarsi sul posto di lavoro pedalando. Si tratta di due dipendenti Sacmi: Marco Tamburini (categoria ‘Maggior numero di km percorsi dall’attivazione del progetto’, vale a dire 3.270 da marzo ad agosto) e Stefano Marabini (categoria ‘Tenacia’ per aver utilizzato l’app We City per ben 133 giorni, sempre nello stesso intervallo di tempo).

Grande spazio, come detto, ai convegni. Due, in particolare, sono stati moderati dal vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini. Nel primo, si è parlato del futuro delle città nella transizione della mobilità elettrica. Hanno messo a confronto le rispettive esperienze il sindaco Marco Panieri e gli assessori alla Mobilità di Rimini (Roberta Frisoni) e Monza (Giada Turato). Presenti anche Marco Ronchei (responsabile Mobilità sostenibile Comune di Parma) e Roberto Colicchio, responsabile dello sviluppo aziendale di Be Charge (gruppo Eni). Quest’ultimo, in particolare, ha testimoniato il "cambiamento culturale" attuato proprio dalle amministrazioni locali, parlando di "grandissimo passo avanti" nell’ottica di una migliore mobilità elettrica.

In serata, infine, spazio ancora una volta alla musica e al cibo in un affollatissimo paddock.

Oggi ultimo atto, sempre a ingresso gratuito. Alle 10 c’è ‘Imola Bike Day’, la pedalata organizzata dalla Città metropolitana di Bologna nell’ambito delle domeniche ciclabili. Dalle 12 alle 18.30 l’apertura al pubblico in bici. Nel paddock, dalle 10 alle 18, l’attività è rivolta soprattutto ai bambini e ragazzi. Saranno infatti presenti istruttori qualificati per l’avviamento alla guida di moto junior (6-17 anni). Prosegue anche l’area off-road, allestita dietro la tribuna centrale, dove sarà possibile provare moto elettriche da fuoristrada. Va avanti anche lo Street food festival e l’intrattenimento musicale con i dj locali protagonisti.

"Questo evento nasce, e spero si ripeta negli anni, per dare un punto di riferimento alla transizione energetica – ricorda il direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti –. È un evento pensato per tutti, anche per i più piccoli, con intrattenimento per bambini, che possono provare mezzi e pedali e mini moto elettriche, perché pensiamo che l’educazione debba iniziare da quando si è piccoli. Abituandoli ad avere un approccio a mezzi diversi da quelli che sono soliti a vedere ritengo che possa essere da stimolo, dato che saranno loro a portare avanti in futuro la transizione ecologica".