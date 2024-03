Mobilità sostenibile . Pedagna e Ponticelli, da casa a scuola si va in bici o a piedi

Due giornate all’insegna della mobilità sostenibile. Ieri e giovedì, le famiglie di elementari e medie dell’istituto comprensivo 7 sono state invitate a recarsi a scuola a piedi o in bici, nell’ambito del progetto ‘Cambiamo rotta’. In particolare, giovedì mattina si è svolta l’iniziativa alle elementari Bizzi, nel quartiere Pedagna, e ieri mattina quella alle elementari di Ponticelli.

‘Cambiamo rotta’ è il progetto che promuove la mobilità attiva nei percorsi casa scuola, voluto e realizzato dal Comune e dal Ceas (Centro di educazione alla sostenibilità imolese) in collaborazione con gli istituti comprensivi 5 e 7, Arpae - Res (Rete di educazione alla sostenibilità dell’Emilia-Romagna), Ausl, polizia locale, associazione Giocathlon, Area Blu settore Mobilità, associazione primaria Bianca Bizzi, associazione primaria Ponticelli, associazione Orsini, associazione Sante Zennaro e associazione primaria Rodari. L’iniziativa fa parte del progetto ‘Mobilityamoci 2.0’ della Regione.

Nell’ambito del progetto ‘Cambiamo rotta’, saranno realizzate attività che prevedono l’avviamento e il potenziamento dell’uso della bicicletta durante l’orario scolastico, l’avvio di due nuove linee bicibus ed eventi che coinvolgono famiglie e scuole.

"C’è grandissima soddisfazione per la bella partecipazione delle famiglie in entrambe le giornate – sottolinea Rossana Neri, dirigente dell’Ic7 –. L’obiettivo è ambizioso: riuscire ad incidere significativamente sulle abitudini dei nostri alunni non solo attraverso la realizzazione di attività curricolari dedicate, ma anche grazie al prezioso coinvolgimento delle famiglie che sono le vere protagoniste. Abbiamo perciò promosso momenti di divulgazione attiva delle iniziative e la collaborazione delle Associazioni dei genitori delle nostre scuole primarie e della secondaria. L’Ic7, istituzione scolastica di solida e radicata tradizione intende insomma, assieme tutta la sua comunità, essere parte attiva di un cambiamento epocale di mentalità da cui, su scala mondiale, dipende la stessa sopravvivenza del Pianeta".

"È stato emozionante vedere l’entusiasmo con il quale le famiglie sia di Pedagna che di Ponticelli hanno risposto a questo invito e che ringraziamo – aggiungono il ice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari e l’assessora all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile, Elisa Spada –. Il cambiamento delle abitudini negli spostamenti quotidiani lo possiamo fare solo se lavoriamo insieme e giornate come queste sono l’occasione per sperimentare cosa significa venire a scuola a piedi o in bici con tutti gli aspetti positivi che ne conseguono in termini di benessere, socialità e salute, sia delle persone che del pianeta. La mobilità attiva migliora le difese immunitarie e la concentrazione di bambini e bambine nelle prime ore della giornata. Con questi obiettivi ci impegneremo per riattivare le linee Pedibus di Ponticelli. Ringraziamo la dirigente e le insegnanti che hanno creduto nel progetto e si stanno impegnando moltissimo, insieme a noi, per la sua buona riuscita".