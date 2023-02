Moby Dick sul palco dello Stignani Parte la prevendita dei biglietti

Prosegue, con un buon successo di pubblico, la stagione di prosa 20222023 del teatro comunale Ebe Stignani. Da mercoledì 22 a domenica 26 febbraio sarà in scena ‘Moby Dick alla prova’. La prevendita dei biglietti al botteghino di via Verdi partirà domani pomeriggio dalle 16 alle 19, proseguirà martedì 21 febbraio dalle 10 alle 12 e poi resterà attiva nei giorni degli spettacolo. Tagliandi disponibili anche online, dalle 19.30 di domani, su Vivaticket. Scritto (oltre che, a suo tempo, diretto e interpretato) da Orson Welles, è lo spettacolo a cui Elio De Capitani ha lavorato nel corso dell’inverno del 202021 e che è giunto al debutto a gennaio dello scorso anno all’Elfo Puccini di Milano, ottenendo un notevolissimo successo. In scena accanto a De Capitani (che interpreta Achab, padre Mapple, Lear e l’impresario teatrale) troviamo Cristina Crippa, Angelo Di Genio, Marco Bonadei, Enzo Curcurù, Alessandro Lussiana, Massimo Somaglino, Michele Costabile, Giulia Viana, Vincenzo Zampa. Il cast salda le eccellenze artistiche di tre generazioni di interpreti. La musica dal vivo di Mario Arcari e i canti diretti da Francesca Breschi (vibranti rielaborazioni degli sea shanties) riempiono intensamente la scena generando emozioni profonde, in uno spazio dominato da un fondale enorme, eppure leggero, cangiante e mutevole, capace di evocare l’immensità del mare e la presenza incombente del capodoglio.