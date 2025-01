Moda ’made in Italy’. Nuovo corso all’Ipia

Per il secondo anno consecutivo viene premiata l’innovazione dell’offerta formativa nell’istruzione professionale dell’IIS ‘Francesco Alberghetti’ di Imola. Un bis dopo gli ottimi riscontri, con ben venti iscritti all’inizio dell’annata scolastica 2024-2025, della sperimentazione del ‘4+2’ con corso quadriennale per ‘Tecnico dell’automazione industriale e digitalizzazione dei processi produttivi’.

Un ciclo integrato al conseguimento del diploma professionale di IeFP e, al termine del quadriennio, alla frequentazione biennale di Its Academy di area tecnologica coerente con l’indirizzo di riferimento. Un’opportunità frutto di un accordo di rete tra IIS ‘Francesco Alberghetti’, Its Academy Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative, Ciofs-Fp/ER sede di Imola, Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi, Cpia Imola e Castel San Pietro e patti di partenariato con aziende come Aepi, Cefla, Sacmi, Officina Digitale ed Elettronica Imolese.

La novità in rampa di lancio, invece, riguarda il via libera ministeriale alla candidatura dell’Ipia di viale Dante per l’avvio di un corso sperimentale in formato ‘4+2’ con indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy, declinazione ‘Abbigliamento e Moda’. Un’autentica primizia per l’area metropolitana. Il profilo degli studenti in uscita? Quello di tecnico delle produzioni tessili e della moda per il Made in Italy. E anche stavolta il progetto vede schierate in prima linea tante realtà e ditte del calibro di Staff Jersey, Biotex, Sea e Officina Digitale.

Una novità che, il 25 gennaio, è stata presentata alla città con un open day straordinario: "Boom di partecipazione con la nostra aula magna gremita di genitori interessati alla nuova proposta approvata dal ministero – spiega il dirigente scolastico Marco Macciantelli –. Speriamo che le iscrizioni confermino questa tendenza. Se sarà così, Imola potrà allargare la propria offerta formativa in un settore innovativo di cui c’è davvero bisogno".

Mattia Grandi