Modena Cento Ore . Fascino senza tempo tra centro e autodromo: "Un evento simbolo"

Una giornata di motori, storia e passione. Il passaggio della Modena Cento Ore, prestigiosa gara di regolarità e velocità per auto storiche, ha riportato in città tutto il fascino della Motor Valley e l’emozione delle grandi competizioni di un tempo.

Le oltre cento vetture d’epoca, partite da Roma e attese all’arrivo finale di Modena, hanno fatto tappa ieri a Imola, regalando spettacolo prima in piazza Matteotti, dove si è svolto il controllo timbro davanti a centinaia di appassionati, e poi all’Autodromo, teatro dell’ultima e decisiva prova sul circuito.

Tra le strade del centro storico si sono viste autentiche leggende su quattro ruote: dalle Alfa Romeo 8C che fecero la storia delle corse con campioni come Tazio Nuvolari e Achille Varzi, fino a modelli più recenti ma altrettanto iconici, costruiti tra il dopoguerra e la fine degli anni Ottanta. Il rombo dei motori e la bellezza senza tempo delle carrozzerie hanno trasformato il cuore della città in una passerella d’altri tempi, tra applausi, curiosi e macchine fotografiche.

Nel pomeriggio, l’atmosfera si è spostata all’interno dell’Enzo e Dino Ferrari, dove le vetture hanno dato spettacolo tra prove e giri veloci, celebrando così uno dei luoghi simbolo del motorsport mondiale. La tappa imolese è stata uno dei momenti centrali della 25esima edizione della manifestazione organizzata da Canossa Events, confermando il legame profondo tra la città e la tradizione motoristica della regione.

"Siamo davvero contenti che una manifestazione così prestigiosa, simbolo della Motor Valley, sia tornata a Imola – commenta il sindaco Marco Panieri –. Il passaggio delle oltre cento auto storiche della Modena Cento Ore è stato un momento speciale, che ha unito sport, passione e bellezza. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto di valorizzare ancora una volta la nostra città e li invito fin da ora a tornare anche il prossimo anno: Imola li accoglierà con lo stesso entusiasmo e calore".