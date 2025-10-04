‘Modena cento ore’, rombano i motori

Il rombo dei motori storici invaderà la città venerdì 10 ottobre, quando le vie del centro e l’Autodromo diventeranno palcoscenico di un evento unico: la ‘Modena cento ore’. Non una corsa qualsiasi, ma una vera celebrazione della passione automobilistica, capace di unire sport, storia e cultura in un’unica esperienza. Per la città sarà una giornata speciale, con il doppio appuntamento del passaggio in piazza Matteotti, previsto dalle 11.30, e della sfida finale in pista nel pomeriggio.

Gli imolesi avranno così l’occasione di ammirare da vicino oltre cento vetture da competizione, autentici gioielli della storia dell’automobilismo, provenienti da tutto il mondo. GT e sport costruite tra il dopoguerra e il 1988 si alterneranno a capolavori anteguerra come le Alfa Romeo 8C, rese leggendarie da piloti come Nuvolari e Varzi. Una concentrazione di bellezza e fascino che difficilmente si incontra in un’unica occasione.

Il controllo timbro in piazza Matteotti sarà il momento più suggestivo per il pubblico, con le auto che sfileranno nel cuore del centro storico trasformandolo in una passerella a cielo aperto. Poi gli equipaggi si sposteranno verso l’autodromo, dove il circuito imolese ospiterà l’ultima e decisiva prova della manifestazione. Qui andrà in scena la sfida conclusiva con prove libere, griglia di partenza e gara finale: l’adrenalina e lo spettacolo non mancheranno in uno dei templi più amati del motorsport.

La tappa imolese rappresenta la sintesi perfetta della ‘Modena cento ore’, che quest’anno celebra il suo venticinquesimo anniversario. Un traguardo importante per un evento che in cinque giorni di gara porta con sé non solo competizioni serrate, ma anche un itinerario turistico e culturale che attraversa il meglio dell’Italia. In partenza da Roma con la parata a Villa Borghese, è destinata a fare tappa a Vallelunga, Assisi, Firenze, il Mugello, la Riviera romagnola, Rimini, San Marino, Urbino e Misano, prima di arrivare in Emilia.

"Il venticinquesimo anniversario ci regala un’emozione speciale – ha sottolineato Luigi Orlandini, presidente e amministratore delegato di Canossa Events, organizzatore della manifestazione –. La ‘Modena cento ore’ è cresciuta anno dopo anno grazie a una formula che unisce un’anima sportiva ricca e articolata a un programma di ospitalità e di esperienze curato nei minimi dettagli. È questa combinazione a renderla così apprezzata e a sostenerne la crescita internazionale".

Il viaggio si concluderà a Modena, capitale della Motor Valley, con la cerimonia di premiazione di fronte all’Accademia Militare. Ma per Imola, il 10 ottobre resterà una data da segnare sul calendario: una giornata in cui il centro cittadino e l’autodromo saranno attraversati da un’energia unica, con il fascino immortale delle auto storiche a scrivere una pagina indimenticabile di sport e passione.