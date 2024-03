Mondiale Endurance, nuovi test. Anche Valentino scende in pista

Nuova giornata di test riservati alle vetture del Mondiale Endurance, ieri in Autodromo, dopo quella che è andata in scena domenica.

Tra i protagonisti delle prove in pista, impegnato al volante della sua inconfondibile numero 46, l’ex campione della MotoGp, Valentino Rossi.

Dopo aver iniziato ormai due anni fa la propria avventura sulle quattro ruote, debuttando tra l’altro proprio a Imola nel 2022 in occasione del Gt World Challenge, il Dottore ha esordito nei giorni scorsi nel Wec – World Endurance Championship, al volante della Bmw M4 GT3, vettura del team Wrt.

E ieri, durante una pausa, ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con il pilota di motociclismo Valter Bartolini, imolese, amico di vecchia data di Rossi, che con il Dottore ha svolto diversi allenamenti di cross in passato.

Sempre ieri, all’Enzo e Dino Ferrari si è visto anche Toto Wolff, team principal della Mercedes, reduce dal Gran premio di Formula 1 dell’Arabia Saudita che si è svolto nei giorni scorsi a Jeddah.

Ad accoglierlo ai box c’era Marco Antonelli, titolare dell’AKM Motorsport (acronimo di Andrea Kimi Marco), e papà del giovane talento bolognese che la Mercedes sta allevando nel suo programma giovani in Formula 2.

A Imola, dove era presente anche una troupe di Netflix impegnata nelle riprese della prossima stagione di ‘Drive to survive’ (docuserie dedicata al Circus), Wolff si è messo al volante di una Mercedes-Amg Gt3.

La 6 Ore di Imola, secondo round del Fia World endurance championship (Wec) è in programma nel weekend 19-21 aprile.

La gara si annuncia assolutamente imperdibile, non solo per il rinnovato duello tra Toyota e Ferrari, con la Casa di Maranello che, alla stagione di esordio nel Wec, è stata capace di battere il colosso giapponese nella mitica 24 Ore di Le Mans, ma anche l’approdo di nuove prestigiose scuderie come Lamborghini, Bmw e Isotta Fraschini.

