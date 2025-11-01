Monsterland 2025, il bilancio dei controlli di Halloween a Imola: tre denunce per rapina, un arresto per droga

Imola (Bologna), 1 novembre 2025 – Tre denunce per rapina, un arresto per spaccio e oltre venti sanzioni tra violazioni in materia di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza. È questo il bilancio dei controlli svolti dalle forze dell’ordine durante il Monsterland Halloween Festival, che nella notte tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1° novembre secondo i dati della Questura ha richiamato circa 33mila persone all’Autodromo di Imola.

Le denunce di Monsterland 2025: il bilancio dei controlli interforze

Nel corso dei controlli interforze — che hanno coinvolto oltre 200 operatori di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, coordinati dal commissariato di Imola — tre persone (due italiani e un marocchino) sono state denunciate per rapina, con episodi legati al furto di collanine d’oro e di uno smartphone. Sono stati inoltre segnalati una quindicina di furti, alcuni con strappo, ma in tre casi gli oggetti rubati sono stati recuperati già nella stessa serata.

Sul fronte dello spaccio, la Polizia ha arrestato un italiano di 40 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre altre quattro persone sono state denunciate per lo stesso reato. Sono state inoltre elevate 17 sanzioni amministrative per uso personale di droga e una per guida in stato di ebbrezza.

La Polizia Stradale, impegnata nei controlli lungo le principali vie d’accesso e in ambito autostradale, ha sanzionato cinque automobilisti per guida in stato di ebbrezza, uno denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test e cinque denunciati per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Il deflusso della manifestazione fino alle 8 del mattino

Dalla Questura di Bologna sottolineano come, nonostante la grande affluenza e la lunga durata della manifestazione — iniziata alle 18 e conclusa all’alba — l’evento si sia svolto “senza criticità per l’ordine pubblico” con un deflusso che “si è protratto fino alle 8 del mattino” e “si è svolto regolarmente”.