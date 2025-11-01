Imola (Bologna), 1 novembre 2025 – Nottata di intenso lavoro, quella di Monsterland Halloween (foto) Festival all’Autodromo di Imola, per l’Ausl. Nel corso dell’evento, 190 persone hanno avuto necessità di una valutazione sanitaria nei Posti medici avanzati allestiti all’Enzo e Dino Ferrari, con sei persone trasportate in ospedale, una delle quali ancora in osservazione.

Secondo quanto ricostruito dalla stessa Azienda sanitaria, le principali cause di intervento, sono state intossicazioni da alcol e/o droghe, alcuni traumi lievi e irritazioni da spray urticante. Nessuno dei pazienti presenta condizioni che destino particolari preoccupazioni. L’Ausl segnalano inoltre numerosi accessi spontanei in pronto soccorso tra la serata di ieri e la mattinata odierna, alcuni ancora in fase di valutazione da parte del personale sanitario.

Cosa prevedeva il piano sanitario

Alla luce di quanto sopra, l’Azienda parla di “ottima tenuta” del piano sanitario predisposto in occasione dell’evento e coordinato dal responsabile sanitario dell’Autodromo, con la collaborazione diretta dell’Ausl. All’interno della manifestazione erano attivi vari posti medici avanzati, di cui uno con personale medico e infermieristico dell’unità operativa di Pronto soccorso e Medicina d’urgenza dell’Ausl, operativo dalle 20 alle 6. Il piano prevedeva inoltre il potenziamento del 118, con un’automedica aggiuntiva e diverse ambulanze dislocate in punti strategici della città; rafforzamento del personale ospedaliero in Pronto soccorso, Osservazione breve intensiva e Medicina d’urgenza.

La direttrice dell’Ausl: “Grazie ai nostri professionisti”

“Credo sia doveroso – dichiara la direttrice generale dell’Ausl, Agostina Aimola – rappresentare la gratitudine ai professionisti della nostra Azienda sempre pronti a mettere in gioco la propria comprovata competenza ed esperienza per assicurare l’assistenza anche nei contesti più complessi e ad alta pressione”.

Il sindaco Panieri: “Evento di grande richiamo che ha portato a Imola oltre 30.000 persone”

“È stata una manifestazione riuscita, piena di colori, musica e divertimento – ha detto il sindaco Marco Panieri –. Un evento di grande richiamo che ha portato a Imola oltre 30.000 persone, rappresentando anche una prova organizzativa importante per la nostra città. Desidero ringraziare sentitamente tutte le forze dell’ordine per il lavoro congiunto di presidio, prevenzione e intervento, sia all’interno dell’autodromo durante il festival, sia nelle aree circostanti e in città dopo l’evento. Un ringraziamento va anche all’Ausl e a tutto il sistema sanitario e di soccorso che si è attivato in occasione dell’evento, assicurando assistenza a diverse persone, fortunatamente senza situazioni gravi. Grazie di cuore ai medici, agli operatori, ai volontari e a tutto il personale coinvolto. Il deflusso del pubblico, iniziato nelle prime ore dopo la mezzanotte, si è svolto in modo ordinato e graduale. Ringrazio inoltre la macchina organizzativa del Comune e dei Servizi per la gestione della pulizia, del decoro e della sicurezza urbana, insieme agli street tutor presenti in centro storico. Monsterland – ha concluso il primo cittadino – è stata una grande festa, un evento di livello internazionale per gli artisti presenti che ha saputo unire generazioni diverse: anche famiglie con bambini nella prima parte della serata, giovani e adulti nel prosieguo. Un appuntamento che ha messo ancora una volta Imola al centro dell’attenzione nazionale ed europea nella notte di Halloween”.