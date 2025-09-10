Monsterland Festival. Ecco anche Gabry Ponte

La squadra del Monsterland Halloween Festival è ormai al completo. Gli organizzatori dell’evento di scena in Autodromo il 31 ottobre hanno annunciato ieri che anche Gabry Ponte, nome amatissimo della scena dance italiana, salirà sul palco dell’Horror Ware House.

Il festival, prodotto da Unconventional Events, si conferma così come uno degli eventi musicali più spettacolari e internazionali d’Europa. Con Gabry Ponte si chiude la rosa dei protagonisti del palco principale dedicato ai generi rap/urban che vedrà esibirsi anche Lazza, Anna, Emis Killa e Kid Yugi, oltre al format Vida Loca.

Gli altri grandi nomi del cartellone erano già stati annunciati nei giorni scorsi, ma l’arrivo di Gabry Ponte aggiunge un ulteriore tocco di prestigio e spettacolarità a un evento che lo scorso anno a Ferrara ha richiamato oltre 40mila spettatori, trasformando la notte di Halloween in un gigantesco carnevale dell’intrattenimento.

In totale saranno 12 i palchi allestiti in Autodromo, ciascuno con un’identità musicale distinta. Sul Galactica Main Stage, realizzato in collaborazione con il Cocoricò, il pubblico potrà ballare al ritmo dei big della scena hard techno, da Indira Paganotto a Luca Agnelli, Paolo Ferrara, Mattia Trani, Anxhela, BIAA e Gianni Di Bernardo. Il Titilla Box Stage, curato da Outcast, ospiterà invece esibizioni raffinate e di ricerca con Alex Neri B2B Cole, Alexia Glensi B2B Alex Dima, Binh, GNMR, Hiraku e Paul Lution. Confermato anche il suggestivo Witch Forest Stage, che accoglierà le performance di Marco Carola, Paco Osuna e Andrea Oliva B2B Nic Fanciulli.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è ‘The Psychedelic Circuit’: ogni area dell’impianto – dai paddock ai box – sarà trasformata in un palco a sé, allestito con scenografie immersive e dedicato a un genere musicale differente. Come da tradizione, non mancheranno i palchi circensi, con tendoni che ospiteranno artisti internazionali e spettacoli dal vivo.

Monsterland non è soltanto musica. L’area festival, che si estende su 70mila metri quadrati, offrirà anche giostre, attrazioni adrenaliniche e un horror luna park a tema, oltre a spazi dedicati al cibo, all’intrattenimento e a esperienze per tutti i gusti.

In quindici anni di storia, Monsterland è diventato il punto di riferimento europeo per chi ama vivere Halloween in grande stile: oltre 300mila spettatori da più di 50 nazioni, più di mille artisti ospitati e una crescita costante che ha trasformato il festival da evento con un singolo palco a una vera e propria città dell’intrattenimento. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.monsterlandfestival.it.